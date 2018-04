MEF sobre peajes: "Deben respetarse las reglas de juego"

"Creo que se deben respetar las reglas de juego", afirmó el ministro de Economía (MEF), David Tuesta, en entrevista con Canal N. Ello en referencia a que el miércoles, el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, dijo que revisarían los peajes de las carreteras del país en el marco del pliego de reclamos presentado por el gremio de transportistas.

"Si entramos a revisar (los peajes), aunque es un tema sobre el cual prefiero verlo de forma general, pero no se pueden estar revisando contratos de esa manera dado que se requiere predictibilidad para todas las partes. Espero que estas conversaciones, que no están en mi sector sino que están en otro lleguen a buen término", señaló Tuesta.

La Confiep marcó una línea frente a lo que, desde su posición, son dos conflictos sociales en los que el Gobierno no estaría garantizando reglas de juego claras: las protestas en Moquegua contra un alza tarifaria en los servicios de agua y el paro de transportistas de carga en el norte contra los “cobros excesivos” de peajes.



“Expresamos nuestra profunda preocupación por las señales de posible desamparo de la institucionalidad regulatoria y afectación de la estabilidad jurídica expresadas en los recientes anuncios [del Gobierno]”, afirmó la Confiep en un comunicado emitido durante la semana.

"Estoy de acuerdo con el principio (de respeto a los contratos suscritos) Los países viven en base a contratos, que tienen que estar bien hechos", dijo Tuesta al respecto la noche del domingo.



En esa línea, precisó que la revisión de los contratos a nivel nacional no ha sido un anuncio del MTC. "Tengo entendido que la revisión de los peajes no ha sido un anuncio del sector (MTC). He conversado con ellos y me han dicho que eso es falso", afirmó.



El 19 de abril, el gremio denominado Consejo Nacional de Transporte Terrestres (CNTT) y el Ministerio de Transportes (MTC) firmaron un acuerdo en el que ambas partes se comprometieron a suspender el paro nacional convocado para el 24 de abril.



Sin embargo, no todas las bases del gremio -como la Macro Región Norte del Transporte de Carga- aceptaron las cláusulas del documento, pues este no mencionaba explícitamente la revisión de los peajes.