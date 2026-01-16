VML anunció la salida de Paul Thordnike al cargo de Co CEO desde el próximo 28 de febrero del 2026. Este momento coincide con la culminación de su proceso de salida como accionista de la compañía que fundó.

Asimismo, la compañía designó a Eduardo Grisolle como nuevo CEO a partir de hoy.

“Paul y Eduardo seguirán trabajando de manera conjunta hasta fines de febrero para garantizar una transición ordenada y fluida, asegurando la continuidad de los equipos y el compromiso con nuestros clientes”, precisó VML.

VML destacó la capacidad de Grisolle para construir relaciones estratégicas con los clientes, impulsar el negocio y mantener una cultura centrada en las personas.

“Quiero expresar mi agradecimiento a Paul por su invaluable aporte a lo largo de estos años. Eduardo es una líder visionario que ha sido fundamental en la configuración de la evolución de VML en Perú desde sus inicios. Su compromiso con la excelencia lo convierten en el líder ideal para seguir elevando nuestro negocio en Perú” comentó Vicky Cole , CEO de VML Latam.