A menos de dos meses para las elecciones parlamentarias, una reciente encuesta nacional de El Comercio-Ipsos registra que el 16% cree que el exministro del Interior Daniel Urresti (Podemos Perú) debería integrar el próximo Congreso. Le siguen el presidente del PPC, Alberto Beingolea con 12%, y la extitular del Legislativo Martha Chávez (Fuerza Popular), quien registra 10%.

También figuran Renzo Reggiardo (PPS) y Mercedes Cabanillas (Partido Aprista) con 9%. La exministra de Educación no participa en los actuales comicios.

Los cinco personajes políticos que lideran el estudio de opinión [ver infografía] no fueron parte del Parlamento que fue disuelto por el presidente Martín Vizcarra a fines de setiembre, aunque, a excepción de Urresti, antes ya han sido congresistas.

Arturo Maldonado, analista político del Grupo 50+1, consideró que si bien el excandidato a la alcaldía de Lima de Podemos Perú figura en el primer lugar de la encuesta, esto no garantiza que su agrupación vaya a superar la valla electoral. Agregó que si bien el general EP en retiro es conocido, el logo de su partido no.

“Urresti va a tener que luchar contracorriente, la marca de Podemos la ciudadanía no la tiene tan firme en la memoria, lo pueden recordar a él, pero no al símbolo. Y en la cartilla no aparecerá la foto con la cara del exministro, sino el logo”, dijo en comunicación con El Comercio.

Más abajo están tres integrantes del anterior Congreso: Mauricio Mulder (Partido Aprista), 7%; Salvador Heresi (Contigo), 6%; y Rosa Bartra (Solidaridad Nacional), 6%.

La politóloga de la PUCP María Alejandra Campos afirmó que los miembros del Parlamento disuelto “algo de votación van a tener”.

“No es que el 100% desapruebe a ese Congreso [el elegido en 2016], hay un grupo que desaprueba la disolución y hay otro grupo que, incluso, sigue aprobando a la Comisión Permanente con el 17%. Ese es el capital electoral de los disueltos, que está repartido entre estas figuras que son las más conocidas”, remarcó a este Diario.

Respecto al respaldo con el que cuenta Martha Chávez, la cabeza de lista de Fuerza Popular en Lima, el analista político Pedro Tenorio estimó que el 10% “es razonable a pesar del deterioro y desgaste político del fujimorismo. Agregó que esto no descarta que pueda existir un votante oculto que más adelante se muestre.

Tenorio, además, minimizó que algunos rostros nuevos, como Mónica Saavedra (Acción Popular), Andrea Lanata (PPC) y Valeria Tarazona (Frente Amplio), tengan entre 2% y 4% de respaldo.

“La campaña aún no ha calentado. La gente dice que quiere algo distinto a lo que ya ha visto, pero a 10 semanas de la elección todavía es muy temprano para ratificar esa tendencia. Sí creo que los nuevos políticos se pueden consolidar en la medida de que aparezcan y expresen sus propuestas”, subrayó.

En Lima, el respaldo a candidatos al Parlamento, como Urresti, Beingolea y Reggiardo, sube de manera significativa. (Infografía: El Comercio)

El alto porcentaje de rechazo

Campos también dijo que aquellos que están dentro del 39% que no respalda a ninguno de los candidatos “es el ala más dura de la anti política nacional”.

“Le estás dando la opción de marcar por tres opciones, hay gente [en la cartilla] que no tiene relación con el Congreso disuelto, pero aun así la gente elige no apoyar a ninguno. Hay dos opciones, que la tarjeta tenga muchas caras viejas y el ciudadano no lee al detalle y lo otro es que la gente está podrida de la política”, refirió.

Añadió que esto “significa un rechazo general a la representación democrática del voto”.

Maldonado opinó que esta alta cifra de rechazo puede cambiar dramáticamente en la medida de que avance la carrera electoral y que los partidos realicen campaña.

Tenorio señaló que el 39% que no respalda a ninguno se condice con “la situación que llevó a la disolución del Congreso”, en el sentido, de que el Parlamento es un poder “muy desgastado y muy desprestigiado”.