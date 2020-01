De los partidos políticos tradicionales en el Perú, Acción Popular es el único que logra representación en el nuevo Congreso, según el conteo rápido de América TV-Ipsos Perú al 100%. Su participación en las elecciones parlamentarias, en las que incluyó rostros nuevos en su lista por Lima, y los resultados preliminares se suman a la expectativa que ha venido generando la agrupación tras el importante protagonismo en los comicios regionales y municipales del 2018.

Entre esos nuevos rostros se encuentran Mónica Saavedra y Leslie Lazo, quienes encabezaron, con el número 1 y 2, respectivamente, la nómina de candidatos en la capital. Pero la bancada del partido tendría al menos 24 integrantes.

Saavedra celebró los resultados con sus allegados, y vía Facebook compartió un mensaje: “Asumimos el reto del diálogo y la concertación con las otras fuerzas políticas y también con el Ejecutivo para lograr los cambios que el Perú requiere. Así lo haremos”. Mientras tanto, en el local partidario del centro de Lima, algunas figuras de la lampa aprovecharon la oportunidad y fueron iluminados por las luces de la fiesta y los flases de las cámaras. Por un lado, el alcalde limeño Jorge Muñoz, el excandidato presidencial Alfredo Barnechea, el excongresista Víctor A. García Belaunde y el exvicepresidente de la República Raúl Diez Canseco. Por otro, el también exparlamentario Yonhy Lescano y su entorno.

Con 50 años de edad, la abogada Mónica Saavedra llega al Parlamento con experiencia previa en la gestión pública local. Su cargo más reciente fue el de gerente de Fiscalización de la Municipalidad de Jesús María. También ha sido funcionaria de las municipalidades de La Molina y Lima Metropolitana. Además, se ha desempeñado como asesora en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif).

Durante la campaña, en diálogo con este Diario, Saavedra ha adelantado algunas de sus posiciones respecto a distintos temas. Por ejemplo, ha mencionado estar de acuerdo con la eliminación de la inmunidad parlamentaria, la restauración de la bicameralidad y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Asimismo, ha calificado de inconstitucional la disolución del Congreso y señalado que la anterior bancada de Acción Popular “siempre estuvo del lado del equilibrio y del consenso”.

Sobre el rol de la virtual bancada apepista, aseveró a Willax: “…Nosotros vamos a ser un gobierno obstruccionista, perdón, obstruccionista democrático. No me da ningún temor, yo estoy dispuesta a enfrentar al Ejecutivo”. Ayer, en clara alusión, Diez Canseco, replicó que espera que el grupo parlamentario no sea obstruccionista, sino vigilante.

(Foto: Mónica Saavedra / Facebook)

Por su parte, Leslye Lazo Villón fue la número dos de la lista por Lima. Es esposa del actual alcalde de San Martín de Porres, Julio Chávez Chiong y, en ese distrito del cono norte ha estado desempeñándose como presidenta del Comité de Damas.

Es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Unmsm), tiene 39 años y milita en Acción Popular desde el 2011. También ha laborado como asesora legal en notarías y en el Gobierno Regional de Loreto.

En sus primeras declaraciones a la prensa tras conocerse los resultados a boca de urna, Lazo resaltó que Acción Popular ha escuchado el pedido ciudadano respecto de la renovación política y que por ello ha obtenido buenos resultados.

Sobre el rol de la bancada, afirmó que esta será “de oposición, pero de construcción”. “Todo lo bueno se va a aplaudir. Siempre ha aplaudido todo lo bueno y todo aquello que se tenga que fiscalizar, se tiene que fiscalizar. Tiene que haber un consenso entre el Ejecutivo y el Legislativo en pro del Perú”, acotó.

En cuanto a sus intereses legislativos, ha manifestado que promoverá normas a fin de incrementar las penas para los feminicidas, reforzar el trabajo en salud mental desde los colegios, implementar casas hogar para víctimas de violencia familiar, entre otros.

Asimismo, ha garantizado que Acción Popular no se prestará a repartijas, por ejemplo para la elección de candidatos del Tribunal Constitucional (TC), proceso que quedó pendiente. Y se ha expresado a favor del retorno a la bicameralidad y de que la Corte Suprema sea la encargada de levantar la inmunidad parlamentaria.

(Foto: Leslye Lazo / Facebook)

MÁS DATOS

Otros partidos también aportarían rostros nuevos al próximo Congreso, en cuanto a la representación limeña.

José Luna Morales postuló con el número 3. El administrador de 31 años es hijo del excongresista y fundador del partido, actualmente con licencia, José Luna Gálvez. También se ha dedicado a las empresas familiares de su padre, como la universidad Telesup.

Diethell Columbus fue el número 2 en la lista de Fuerza Popular, que lideró la exparlamentaria Martha Chávez. Es un abogado y docente universitario de 38 años que fue candidato a la alcaldía de Lima en el 2018, no resultado electo.