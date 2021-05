Conforme a los criterios de Saber más

El debate de equipos técnicos de Perú Libre y Fuerza Popular realizado este domingo tuvo como último bloque el de “Protección del medio ambiente y desarrollo sostenible”.

Por Perú Libre se presentó la economista Celeste Rosas, mientras que por Fuerza Popular lo hizo el empresario Hernando Guerra García. Tras el debate, El Comercio conversó con los especialistas en temas ambientales César Ipenza e Isabel Calle para recoger sus opiniones sobre el desempeño de ambos técnicos y la viabilidad de las propuestas.

PERÚ LIBRE

Celeste Rosas aseguró que un posible gobierno de Perú Libre rescataría los conocimientos ancestrales para preservar el medio ambiente, y en esa labor se involucraría un nuevo ministerio de desarrollo y ciencia. “Tenemos que respetar los equilibrios”, dijo sin entrar en detalles. Además, aseguró que se evitarían los conflictos socioambientales.

El abogado ambientalista César Ipenza consideró que las propuestas fueron poco específicas.

“El enfoque relacionado a la puesta en valor de los conocimientos tradicionales de nuestros pueblos indígenas está en el marco normativo, también para temas vinculados a la adaptación y la seguridad alimentaria. Es lo único que rescato. La visión que tengo de ambas candidaturas [Perú Libre y Fuerza Popular] es que siguen viendo el tema ambiental como no fundamental para el bienestar de la gente. Han puesto a gente que no necesariamente conoce este tema”, dijo.

La directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, Isabel Calle, también consideró que Rosas fue poco específica.

“Nadie negará la importancia de los conocimientos ancestrales. No agregó nada nuevo, fue solo un reconocimiento de lo ya existente. No dijo cómo ni dónde. Sí es viable solo porque nadie puede estar en desacuerdo con algo tan general“, afirmó.

“Para ambos casos, es una pena que se haya desaprovechado esta oportunidad [de hablar sobre temas ambientales]. Han demostrado poco conocimiento y poca prioridad sobre este tema en los planes de gobierno de ambos partidos”, añadió.

FUERZA POPULAR

Hernando Guerra García aseguró que se apostará por las energías renovables y que el país necesita “minería que nos ayude a progresar”. Además, señaló que se entregarán beneficios y apoyos tributarios a los emprendedores con negocios sostenibles”.

César Ipenza señaló que las propuestas fueron poco específicas.

“Sin lugar a dudas, lo ambiental permite mejorar reglas para ser más competitivos y eficientes. También fue pertinente hablar de cambiar la matriz energética hacia energías renovables. El tránsito de dejar el uso de energías fósiles va de la mano con prácticas de países más desarrollados”, dijo, pero insistió en que “ambas candidaturas ven el tema ambiental como no fundamental”.

Isabel Calle coincidió en que la propuesta que expuso Guerra García fue poco específica.

“Es viable por generalista. Enfocarse en el tema de la explotación del sector minero muestra que no hay una comprensión clara del tema. Nadie dice que no se requiere seguir trabajando en ese sector, pero el mundo exige hacer cambios. Sobre la generación de electricidad con energías renovables, ese un paso, pero no es suficiente“, señaló.

