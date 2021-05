Conforme a los criterios de Saber más

El primer bloque del debate técnico entre Perú Libre y Fuerza Popular tuvo como protagonistas a integrantes de la plancha presidencial de ambos partidos: Dina Boluarte y Patricia Juárez, ambas candidatas a la vicepresidencia. El evento fue organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) como antesala al careo que sostendrán el próximo domingo los candidatos presidenciales Pedro Castillo y Keiko Fujimori.

Durante unos veinte minutos, ambas intercambiaron posiciones sobre el tema Reforma del Estado. Guiselle Romero, especialista en gestión pública, y Flavio Ausejo, experto en políticas públicas, analizaron las propuestas que expresaron Boluarte y Juárez.

Perú Libre

“En nuestro gobierno, estableceremos un nuevo pacto social a partir de una profunda reforma política, económica y del sistema de justicia para construir un estado que garantice la salud, educación, inversión, turismo, trabajo decente, tecnología y el ejercicio efectivo de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de todas y todos”.

Dina Boluarte, Perú Libre. 23/5/21

Insuficiente.

Guiselle Romero: Un Estado que garantice salud, educación, servicios adecuados y oportunidades para todos requiere dos reformas importantes en el Estado. Una es la refoma política, el fortalecimiento de las instituciones y los mecanismos de representación. Se debe reconocer la importancia de esta reforma. La segunda es fortalecer la reforma del servicio civil. En ministerios claves en los últimos años, los funcionarios cambian cada seis meses con un enorme costo para el país. Esto es más crítico en los gobiernos regionales y locales que están a cargo de la prestación de estos servicios. Es importante tener medidas concretas en este extremo.

Inviable.

Flavio Ausejo: Es una declaración de principios que no está acompañada de señales sobre cómo piensa lograrse. ¿En que consiste el “nuevo pacto social”? ¿Cuáles son las características del nuevo pacto social? Es evidente que son necesarios ajustes a nivel político, económica y de justicia, pero no hay propuestas de los cambios que esperan ser aplicados para lograr un efectivo ejercicio de los derechos ciudadanos.

“Tenemos el compromiso de conducir a los pueblos a la elaboración de una nueva Constitución. Y en esta tarea, el sector privado debe convertirse en un aliado duradero en la agenda transformadora del Estado”.

Dina Boluarte, Perú Libre. 23/5/21

Insuficiente

Guiselle Romero: Resulta importante identificar aspectos clave que deben ser revisados en el modelo. Algunos de estos pueden tener base constitucional y será importante reformarlos, pero otros pueden referirse a la implementación. En esa línea, debemos preguntarnos cuáles son las causas detrás del fallo de las políticas públicas de salud, educación, informalidad, para abordar estas causas y plantear soluciones concretas, si lo que corresponde son reformas constitucionales o ajustes de leyes o ajustes en la implementación.

No recomendable

Flavio Ausejo: La nueva Constitución es el documento donde estarán consignados los cambios, pero ¿cuáles son los cambios? En términos de reforma del Estado, la propuesta es tener un Estado empresario, sin tener una mirada crítica sobre este modelo ni reconocer que el Estado no es un buen gestor, y que, por último, lo relevante no es la propiedad, sino la orientación al mercado de la actividad estatal. Proponer ese cambio en las actuales condiciones es muy probable que genere caos.

Fuerza Popular

“Haremos un gobierno digital, el gobierno que necesitamos en este momento en la medida en que los peruanos podamos, a través de este celular, tener todos los trámites del Estado a nuestra disposición. Para aquellos peruanos que no tienen la posibilidad de tener un celular, tendremos los módulos de atención ciudadana muy cerca a su domicilio, a su comunidad, en cada provincia. De tal manera que puedan tener todos los servicios en un solo lugar”.

Patricia Juárez, Fuerza Popular. 23/5/21

Viable

Guiselle Romero: Hoy en día, el gobierno tiene siete [centros] MAC [Mejor Atención al Ciudadano] y treinta y cinco MAC express. Se han desarrollado a lo largo de los gobiernos de Alan García, Ollanta Humala y el último quinquenio. También se cuenta con las PIAS [Plataformas Itinerantes de Acción Social] que llevan servicios públicos y trámites del Estado a las comunidades en las cuencas de la Amazonía. La política de simplificación administrativa tiene 30 años en el país y ha trascendido a diversos gobiernos. Avanzar en la ruta de digitalización me parece viable, pero se debe dar sostenibilidad a lo ya avanzado y profundizar la interoperabilidad de trámites y servicios para lo cual es importante cerrar la brecha digital de tal manera que nadie quede atrás. Adicionalmente, hay que seguir avanzando con la reforma de calidad regulatoria.

Viable

Flavio Ausejo: El Estado ya tiene en marcha una política y estrategia de gobierno digital. En la actualidad, y más aun con la pandemia, muchos trámites pueden ser realizados por Internet. También desde hace varios años operan los MAC, que son centros de atención al ciudadano, y en donde es posible realizar diversos trámites. No es una propuesta nueva, y se entiende que será impulsada está política.

“Entiendo el sentir de los alcaldes. Necesitamos darles el programa de auxilio municipal que consiste en un equipamiento básico, especialmente a las municipalidades rurales y centros poblados menores, que son los olvidados del Perú. A ellos les daremos volquetes, retroexcavadoras y camiones para ayudarlos con su tarea”.

Patricia Juárez, Fuerza Popular. 23/5/21

Insuficiente

Guiselle Romero: Me parece una propuesta viable y necesaria, pero el auxilio a las municipalidades no puede referirse solamente a los volquetes, sino que debe referirse a programas de fortalecimiento de capacidades de los servidores municipales sumado a pilotos de la reforma del servicio civil en municipalidades para garantizar que no haya rotación de personal y la acción estatal se sostenga. Se debe dotar a las municipalidades del acceso a Internet y recursos para gasto corriente que asegure el pago de personal competitivo para prestar los servicios.

No recomendable

Flavio Ausejo: La inmensa mayoría de municipalidades no tiene recursos propios para financiar sus actividades, y utilizan los recursos económicos del Foncomun [Fondo de Compensación Municipal] del gobierno nacional. Es decir, viven del subsidio del gobierno nacional. Esos recursos son escasos, por lo que apenas pueden pagar personal y prestar algunos servicios. Darles maquinaria no soluciona el problema de fondo, que es financiamiento y solidez institucional. ¿Los recursos para combustible, mantenimiento y personal que opera la maquinaria de dónde van a salir?

“Vamos a darles a las municipalidades, porque hay que fortalecer los sistemas de control, los programas de vigilancia ciudadana, también para los gobiernos locales. Es importante fortalecer los concejos regionales y municipales para una adecuada función fiscalizadora, para que sus pedidos de información sean atendidos para tener una lucha frontal contra la corrupción”.

Patricia Juárez, Fuerza Popular. 23/5/21

Insuficiente

Guiselle Romero: Me parece bien fortalecer los programas de vigilancia ciudadana, pero estos deben estar acompañados de capacitación a la ciudadanía y a los lideres locales. Conocer los procesos y las herramientas de los sistemas administrativos es difícil. En ese sentido, es imperioso brindar las condiciones necesarias para que haya una adecuada función fiscalizadora de la ciudadanía, si no se puede quedar solo en buenas intenciones.

Inviable

Flavio Ausejo: No queda clara cuál es la propuesta. Fortalecer los sistemas control, los consejos regionales, es muy general.

VIDEO RECOMENDADO:

Keiko Fujimori y su conversación con Mario Vargas Llosa