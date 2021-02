Conforme a los criterios de Saber más

Facebook implementará en Perú una herramienta que mostrará quién financia el anuncio político y electoral que se difunda en el país, esto como parte de la transparencia para anuncios de esta índole. Con esto, los usuarios podrán saber quién es responsable de los anuncios de este tipo tanto en dicha red social, como en Instagram.

En países de la región, como Ecuador y Argentina, esta herramienta ya es obligatoria. Voceros de Facebook indicaron a El Comercio que ocurrirá lo mismo “en el corto plazo” en Perú, pero aún no se cuenta con una fecha precisa. Por el momento, esta opción es voluntaria en el país.

“La herramienta brinda transparencia sobre quién es el responsable de una anuncio cuando este es de contenido político o electoral. No solo eso, también que quienes corran anuncios en Perú tienen que estar dentro del país para evitar la injerencia extranjera en procesos democráticos”, comentaron los voceros de Facebook.

Esta opción que implementará de manera obligatoria la red social en el país presentará data como: rangos de inversión en los anuncios políticos, a cuántas personas llegó el aviso, la distribución demográfica de dicho anuncio, el género del público, entre otros detalles. Se podrá acceder con detalle a esta información de manera pública durante siete años.

Facebook informó que cualquier persona que vaya a colocar una campaña de contenido político o electoral tendrá que pasar por una verificación. Por ejemplo, de identidad y ubicarse en Perú.

Este tipo de anuncios políticos y electorales llevarán la etiqueta “pagado por” y el detalle de quién es el responsable de dicha información. “Esta es la etiqueta que el anunciante tiene que detallar para poder correr contenido político electoral. Si falla en marcar eso, la herramienta no deja correr los anuncios o los detecta y da de baja”, detalló Facebook.

La etiqueta “pagado por” significará que el anuncio también estará disponible con información complementaria en la biblioteca de anuncios de Facebook. Las personas podrán revisar el reporte del mismo. Facebook también informó a este Diario que una vez la herramienta sea obligatoria, todo aquel que quiera correr contenido político electoral lo va a tener que marcar lo que llaman “descargo de responsabilidad” .

El descargo de responsabilidad puede hacerlo el mismo político o la organización en la cual participa. “El registro siempre lo configura el anunciante y es él quien detalla quién es el responsable por dicho anuncio”, detallaron los voceros. “Cuando uno publica un anuncio en Facebook existe un proceso de revisión, donde el anuncio se revisa si se aprueba o rechaza. [...] cuando aparece esta nueva política, que dice que todo contenido político electoral requiere un descargo de responsabilidad, el sistema detecta que ese contenido debió tener descargo y, si no lo tiene, rechazado. La campaña deja de imprimirse”, agregaron.

Por ejemplo, de una revisión preliminar en la biblioteca de anuncios a dos candidatos a la presidencia, Julio Guzmán (Partido Morado) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular), estos fueron los reportes encontrados.





(Captura: Keiko Fujimori / Facebook)

(Captura: Julio Guzmán / Facebook)





Esta nueva herramienta para transparentar contenido político no será solo para elecciones, sino para políticos en general incluso después de la campaña. Por ello, si un usuario detecta que un contenido no tiene el descargo de responsabilidad, entonces podrá reportarlo. “Si un usuario ve un anuncio publicitario que cree es político donde aparece un candidato o partido y no tiene el descargo de responsabilidad -es decir, la etiqueta “pagado por”- podrá ser reportado cuando ya sea obligatorio en Perú”, indicaron los voceros de Facebook.

Finalmente, respecto a los tiempos para la autorización del anuncio, detallaron que como primer paso se requerirá que la persona sea verificada. Luego, se deberá configurar el descargo de responsabilidad, ser aprobado y configurarse la campaña. El proceso tomaría entre 3 a 5 días.

Cabe recordar que el Ministerio de Salud (Minsa) ha emitido un protocolo sanitario para actividades de campaña electoral a propósito de la pandemia del coronavirus. Dicha cartera ha recomendado a los candidatos “priorizar los mecanismos de difusión virtuales digitales o no presenciales para dar a conocer su plan de gobierno”.

