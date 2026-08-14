La Policía Nacional desplegó un operativo en el kilómetro 34 de Campo Verde, donde los manifestantes lanzaron objetos y prendieron fuego a un pat...Ucayali
Actor estadounidense conversa con El Comercio a propósito del estreno en Latinoamérica de la 5ta temporada de la serie en Universal+, donde inter...Quién
Sigue el monitoreo de la actividad sísmica en Estados Unidos durante este 15 y 16 de agosto de 2026. Consulta los datos oficiales del USGS sobre ...En Vivo US
Consulta el reporte sísmico de México correspondiente al 15 de agosto de 2026. Verifica la hora exacta, magnitud y epicentro del último temblor r...mx
La agencia federal alertó sobre los riesgos de apostar en sitios no autorizados, tras vincular investigaciones recientes con unos US$126 millones...Local US
La cinta protagonizada por Matt Damon, Tom Holland y Zendaya superó los 14 millones de dólares en ingresos acumuladosFarándula
Un sismo de magnitud 5,2 con epicentro en Alhendín sacudió Granada durante la madrugada y se sintió en gran parte de Andalucía. Hay daños materia...es
La mayoría de personas lo considera como un hábito de ahorro, pero dicha práctica suele revelar los rasgos de la persona de quien lo realiza.mx
Los aportes recaudados en el concierto ‘Voces por la vida’ serán destinados a la reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo, que dejó más...Música
Revisa aquí en vivo los últimos reportes de los movimientos sísmicos en Chile de acuerdo al Centro Sismológico Nacional.Chile
Mira aquí los reportes del Instituto Geofísico del Perú (IGP) sobre los últimos sismos en el país.Respuestas
La judoca peruana subió al podio en la jornada inaugural del torneo internacional, que reúne a 350 deportistas de 60 países en Lima.Polideportivo
El movimiento tuvo su epicentro en el municipio de Alhendín y una profundidad de 10 kilómetros, según el Instituto Geográfico Nacional de España.España
Consulta la cotización en compra y venta de la moneda estadounidense en el país de este sábado 15 de agosto.Mercados
Mira aquí los números premiados del Sorteo Superior 2894 de la Lotería Nacional de México, que tiene un premio mayor de 17 millones de pesos.Mexico
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Los actores interpretarán a los padres del personaje de Miranda Capurro, ‘influencer’ que debutará en el cine con este nuevo proyectoCine
Se trata de un comportamiento realizado por millones de personas, especialmente cuando se trata de una responsabilidad que requiere total atenció...mx
Mira aquí los reportes del Servicio Geológico Colombiano (SGC) sobre los últimos sismos en el país sudamericano.Colombia
Revisa aquí la última hora de la actividad sísmica en México reportada por el Servicio Sismológico Nacional (SSN).Mexico
Mira aquí los reportes de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), sobre los últimos sismos en el país.Venezuela
De acuerdo con el Gobierno colombiano, al menos 265 personas han fallecido y más de 3.400 quedaron heridas tras el potente temblor ocurrido el 10...Latinoamérica
La banda peruana se presentará el 28 de agosto en Bar 122 de Jesús María, donde interpretará sus principales éxitos del rock nacionalMúsica
El movimiento telúrico tuvo su epicentro al norte de la isla de Flores y fue seguido por varias réplicas, incluida una de magnitud 6,1, según el ...Asia
Por sus diez años, la agrupación iqueña prepara un concierto gratuito para el sábado 22 de agostoFarándula
Adrián Armas, gerente central de Estudios Económicos del BCR, señaló que las expectativas de inflación a 12 meses subieron a 3% en julio, mientra...Perú
Mucha suerte. No te pierdas el último sorteo y revisa si eres el nuevo ganador de la lotería Santander.Colombia
Revisa aquí en vivo los últimos reportes de los movimientos sísmicos en Chile de acuerdo al Centro Sismológico Nacional.Chile
Mira aquí los reportes del Instituto Geofísico del Perú (IGP) sobre los últimos sismos en el país.Respuestas
El evento se realizó a las 3 p.m. y su objetivo fue fortalecer las capacidades de preparación y respuesta ante peligros de origen natural o induc...Sucesos
Hallar el resultado de este reto matemático en tiempo récord representa un desafío complicado que pondrá a prueba tu capacidad.Respuestas
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El exintegrante de ‘La Bella Luz’, investigado por presuntos tocamientos indebidos y acoso sexual, llegó al Depincri de San Juan de Lurigancho co...Farándula
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La actualización elevó a 314 el número de diagnósticos que pueden recibir trámite prioritario, pero los solicitantes aún deben presentar la solic...Local US
La goleada 6-1 del cuadro cusqueño tuvo amplio reconocimiento. Cuatro futbolistas del ‘Papá’ fueron incluidos en el equipo destacado de la jornad...Fútbol peruano
El tiempo jugará en tu contra, por lo que necesitarás estar concentrado totalmente para resolver exitosamente este reto matemático.Respuestas
Según la Contraloría, 109 gobiernos locales registraron una ejecución de 0% al 31 de julio de 2026.Lima
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Consulta cuál fue el último temblor en México para este viernes 14 de agosto de 2026, con la hora, epicentro y magnitud del sismo que reporte el ...mx
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