Esta mañana, algunas personas protagonizaron bochornosos incidentes y hasta momentos de violencia en el distrito de Chorrillos tras una jornada de celebraciones por Halloween.

Según informó RRP Noticias, un numeroso grupo de jóvenes que acudió a la fiesta denominada “La Purga”, en la hacienda Lomas de Villa, interrumpió el tránsito de vehículos en un tramo de la avenida Huaylas. Ellos reclamaron que los organizadores del evento no cumplieron con enviar buses como parte de la movilidad de retorno a sus viviendas.

“Nos prometieron buses, trago ilimitado y piscina temperada. Ninguna de las tres fueron cumplidas. Nos prometieron dejarnos en las universidades Católica, Ricardo Palma y la UPC, y hasta ahora no ha llegado ningún bus. No sabemos cómo regresar a nuestras casas y es peligroso que nos quedemos acá. [La entrada] me costó S/70, pero a otras les ha costado S/120 o más”, dijo una de las jóvenes denunciantes.

La vía del distrito de Chorrillos quedó bloqueada por jóvenes disfrazados de zombies, superhéroes y monstruos. Algunos de los denunciantes agredieron a los camarógrafos y reporteros a quienes reclamaron que no se les grabe, pese a estar en la vía pública.

Cerca de las 6:30 de la mañana, agentes de la Policía Nacional llegaron hasta el lugar para tomar control de la situación, y procedieron con liberar los carriles y evitar la congestión vehicular.