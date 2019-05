Pablo Secada fue denunciado otra vez por su ex pareja de agredirla e insultarla

Pablo Secada, ex regidor de la Municipalidad de Lima, fue denunciado otra vez por su ex pareja, identificada como Claudia Cueva Navarrete, de insultarla y golpearla de manera constante.



El programa de TV Panorama informó que las últimas denuncias que la mujer interpuso contra Secada por el delito de violencia familiar fueron del 26 de enero y del 10 de febrero del 2019. Ella aseguró, en sus denuncias, que sufre de violencia psicológica y física desde el 2012. Incluso, pidió medidas de protección pero hasta el momento no se le ha notificado.

Sin embargo, al ser contactada, Cueva Navarrete dijo que no quiere hablar del tema y que “ya todo está bien”. En el informe periodístico se indicó que en el 2014 también había minimizado sus anteriores denuncias.

Por su parte, Secada aseguró a Panorama que no iba a decir nada sobre su ex pareja. “Las cosas sobre mi ex pareja, si a usted le interesara averiguar, podría averiguar con total claridad. Como no le interesa averiguar, sino hacer un show de nuevo, hágalo de nuevo”, manifestó.

“Si quieren hacer una estupidez como la que hicieron la vez pasada, hagan lo que quieran, no me interesa”, agregó.

-Antecedentes-

En el reportaje se señaló que Pablo Secada registra 16 denuncias desde el 2010, de las cuales 8 son por violencia física y psicológica. Además, que en febrero del 2014 ya tenía acusaciones por agresión a dos mujeres distintas.

También se recordó que Secada fue acusado de evadir un control policial en la calle Berlín, en Miraflores, porque supuestamente se encontraba en estado de ebriedad. Todo quedó detallado en una ocurrencia policial.

Secada fue sentenciado a cuatro años de prisión suspendida porque en, julio del 2012, agredió e insultó a una policía durante una intervención en Surquillo.