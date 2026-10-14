EsSalud brinda más de 2,570 certificados de discapacidad a sus asegurados.

Obtener un certificado de discapacidad puede ser un proceso complejo para quienes tienen dificultades para movilizarse o viven lejos de un establecimiento de salud. Para reducir esas barreras, el Seguro Social de Salud (EsSalud), implementó una estrategia de telecertificación que permite realizar evaluaciones especializadas a distancia y facilitar el acceso a este documento oficial.

A través del Centro Nacional de Telemedicina (Cenate), EsSalud ha emitido más de 2,570 certificados de discapacidad a nivel nacional, acercando este servicio a asegurados y derechohabientes y evitando desplazamientos que pueden representar tiempo, gastos y dificultades adicionales para las personas con discapacidad y sus familias.

Trámites más ágiles

La modalidad virtual permite conectar a los pacientes con profesionales especializados desde sus localidades, agilizar el proceso de evaluación y reducir la necesidad de acudir presencialmente a otros establecimientos de salud. Esto resulta especialmente importante para quienes presentan discapacidad severa o movilidad reducida, así como para sus familiares y cuidadores.

Durante la ceremonia virtual “Tecnología humanizada al servicio de la inclusión: reconocimiento a las IPRESS y unidades operativas aliadas a la Telecertificación de Discapacidad”, que conectó a más de 109 puntos asistenciales del país, la presidenta ejecutiva de EsSalud, Dra. Zulema Tomas Gonzáles, destacó el impacto de esta iniciativa en la vida de los asegurados.

“La transformación digital no tiene sentido si no sirve para resolver problemas reales, eliminando brechas, disminuyendo la burocracia y brindando una atención con calidez y dignidad a nuestros asegurados y pacientes con discapacidad. Detrás de cada certificado existe una persona que accede oportunamente a sus derechos”, enfatizó.

La titular de EsSalud también resaltó la importancia de acercar los servicios a quienes más lo necesitan, mediante un modelo de gestión que pone al paciente en el centro y utiliza la tecnología para mejorar la oportunidad y accesibilidad de la atención.

Un documento clave para ejercer derechos

El certificado de discapacidad es un documento fundamental para que las personas puedan gestionar el acceso a los beneficios y mecanismos de protección que contempla la normativa vigente. Por ello, facilitar su obtención contribuye a reducir barreras administrativas y favorece la inclusión social.

Con esta estrategia, EsSalud fortalece el uso de la telemedicina para acercar evaluaciones especializadas a más localidades del país, reducir traslados y contribuir a una atención más accesible y oportuna.

La iniciativa ha recibido reconocimientos por su impacto: obtuvo el premio OISS 2026 en Madrid y el galardón de Buenas Prácticas en Gestión Pública 2026, otorgado por Ciudadanos al Día. Asimismo, fue seleccionada como semifinalista en un concurso de atención primaria de la OPS/OMS.

Con la telecertificación, EsSalud busca que la distancia o las dificultades para movilizarse no se conviertan en un obstáculo para acceder a una evaluación médica y avanzar en el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.