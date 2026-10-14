EsSalud brinda más de 2,570 certificados de discapacidad a sus asegurados.
EsSalud brinda más de 2,570 certificados de discapacidad a sus asegurados.
Por Redacción EC

Obtener un certificado de discapacidad puede ser un proceso complejo para quienes tienen dificultades para movilizarse o viven lejos de un establecimiento de salud. Para reducir esas barreras, el Seguro Social de Salud (EsSalud), implementó una estrategia de telecertificación que permite realizar evaluaciones especializadas a distancia y facilitar el acceso a este documento oficial.

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