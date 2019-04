Así era por dentro el crematorio informal clausurado en La Victoria

El último sábado, alrededor de las 3 de la tarde, una columna de humo cubrió las viviendas de la cuadra 1 del jirón Prolongación Lucanas, en La Victoria. Provenía de una chimenea de metal de donde emanaba un extraño olor que impedía respirar.



Ese suceso fue el que colmó la paciencia de los vecinos que hace semanas estaban inquietos por lo que sucedía en el interior. Decidieron ir a tocar las puertas para buscar explicaciones y, adentro, descubrieron un crematorio, escondido tras un portón y un letrero de lavado de autos.

La extraña actividad en este establecimiento comenzó hace tres meses. Carmen La Chira Paredes, una de las vecinas afectadas, recuerda que en este espacio antes operaba un negocio llamado Yupicarwash que dejó de funcionar a fines del año pasado. Luego, fue ocupado como una cochera para carrozas fúnebres. No tuvieron inconvenientes, pese a lo tenebrosos que pueden llegar a ser estos vehículos.



“Luego comenzaron a soldar y fui a reclamar por esos trabajos que estaban haciendo. Ellos le han puesto seguridad, un techo. Fui a reclamar y no me dejaron entrar”, dijo La Chira a El Comercio.

La Municipalidad de La Victoria clausuró crematorio clandestino (Cortesía)

Según los vecinos, a mediados de marzo, un extraño olor comenzó a percibirse, primero durante la madrugada y luego en la mañana. “Dos semanas atrás comenzó el olor feo, no era normal, no era madera, se sentía como cuando se quema el cabello”, comentó La Chira.



—Intervención —



Para el trabajo de cremación se necesita un horno. En el caso del local de La Victoria, este tipo de máquina fue hallado entre carrozas fúnebres y féretros. También había una chimenea que sobresalía a través del techo.



Cuando los vecinos entraron al local el último sábado encontraron el horno encendido. Los trabajadores les respondieron que ahí solo se quemaban mascotas.

Así se encontró el horno del crematorio informal ubicado en Prolongación Lucanas. (Municipalidad de La Victoria)

Después de la denuncia de los vecinos, el municipio distrital ingresó a este establecimiento y certificó que se trataba de un crematorio informal. “Personal de Fiscalización de la comuna victoriana encontró dentro del establecimiento un horno crematorio y un cuerpo que aún se encontraba tibio”, señala un comunicado del municipio.



Dicho negocio informal pertenece a la empresa Servicios Funeraria Pimentel S.R.L. y fue clausurado por 30 días al no contar con licencia de funcionamiento, certificado técnico de Defensa Civil y por provocar contaminación ambiental.



“La funeraria infringía, además, normas legales que regulan el funcionamiento de actividades en el sector aplicables a los servicios de cremación”, informó a este Diario la comuna distrital. Pero más allá del cierre, los vecinos aún temen que el establecimiento vuelva a funcionar.

“Mi sobrina no puede dormir, está asustada por el olor”, comentó una vecina que solo quiso identificarse como Silvia. Este mismo temor es compartido por La Chira Paredes. Sus hijos han sentido asfixia, picazón de garganta, y dolor de cabeza. Pide una clausura definitiva.



“Esto tiene que investigarse. Algo clandestino no es bueno. Cualquiera viene con un cuerpo y lo quema. Pueden haber asesinado a alguien y uno ni sabe”, señaló.



—Descargos—



La empresa Servicios Funeraria Pimentel S.R.L. sostuvo que el horno usado dentro del local no es para la cremación de seres humanos. Se trata de un horno para quemar animales, y que fue sometido a pruebas. En comunicación con este Diario, informaron que el horno será retirado a otro establecimiento fuera de la ciudad, pero que, culminado el plazo de clausura y el pago de la multa, continuarán usando el espacio como cochera para sus vehículos.

Hace semanas vecinos soportaban el mal olor que provenía de establecimiento que contaba con un horno y servía de cochera para carrozas fúnebres



—Más información—



Ayer Susel Paredes, gerenta de Fiscalización de La Victoria, inspeccionó el local clausurado.



La funcionaria indicó que el Ministerio de Salud es el órgano que autoriza un crematorio. Pidió que la Policía Nacional inicie una investigación.



El municipio de La Victoria también anunció que indagará los permisos de construcción del local.

- Servicios de cremación pueden costar desde S/3.200 -



En los últimos años, la cremación se ha vuelto una práctica cada vez más arraigada por los peruanos y un negocio para las funerarias y cementerios.



Este servicio puede costar desde los S/3.200 e incluye un ataúd en alquiler, capilla ardiente, carroza, movilidad para la familia de 11 a 12 pasajeros, y los trámites del funeral.

Por otro lado, el servicio funerario más económico va desde S/1.500 e incluye ataúd, capilla ardiente, carroza, movilidad para la familia y los trámites del funeral.



A este servicio se le añade el costo del nicho, el cual varía según el cementerio que se elija. En el cementerio El Ángel, en Barrios Altos, el nicho más económico cuesta S/3.620; en tanto, en cementerios particulares como el de Campo Fe Huachipa, el nicho más económico cuesta S/7.500, y en Parque del Recuerdo desde S/7.200. En ambos casos se puede pagar una cuota inicial, usar el espacio, y pagar la diferencia hasta en cinco años.

—Coberturas—



En caso de que el titular haya estado afiliado a un sistema de pensiones, sea alguna AFP o a la ONP, podrá acceder, en el primer caso a un reembolso por gastos de sepelio de hasta S/4.359,36, el cual se entrega en un plazo de 15 a 20 días útiles después de la solicitud. Mientras que en el caso de la ONP, la cobertura asciende a S/2.070.

Essalud otorga una prestación por sepelio de S/2.070, la cual cubre los servicios funerarios por el fallecimiento del asegurado regular titular, y se entrega en un plazo no mayor a 72 horas hábiles de la fecha de solicitud.

Existe también un seguro añadido al pago del peaje para los usuarios que, en caso de que no cuenten con un seguro, sufran un accidente y fallezcan dentro de la autopista. La Línea Amarilla, por ejemplo, cuenta con una cobertura de gastos de sepelio de hasta US$5.000.