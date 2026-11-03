Presidenta de EsSalud Zulema Tomas inspecciona centro médico de Zarumilla, en Tumbes, afectado por intensas lluvias
Presidenta de EsSalud Zulema Tomas inspecciona centro médico de Zarumilla, en Tumbes, afectado por intensas lluvias
Por Redacción EC

Tras las intensas lluvias en Tumbes, EsSalud verificó en el Centro Médico de Zarumilla y el Hospital Carlos Cortez Jiménez las condiciones de la infraestructura, el abastecimiento de medicamentos y la capacidad de respuesta frente a las intensas lluvias e incremento de casos de dengue.

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