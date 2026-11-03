Tras las intensas lluvias en Tumbes, EsSalud verificó en el Centro Médico de Zarumilla y el Hospital Carlos Cortez Jiménez las condiciones de la infraestructura, el abastecimiento de medicamentos y la capacidad de respuesta frente a las intensas lluvias e incremento de casos de dengue.

La titular de EsSalud, Zulema Tomas Gonzales, informó que se vienen realizando trabajos de mantenimiento y reforzamiento de techos para proteger la infraestructura sanitaria ante las precipitaciones. Asimismo, señaló que se ha fortalecido el abastecimiento de medicamentos mediante envíos desde Lima, cuyos niveles han registrado un incremento durante el último mes y medio.

Respecto a la atención de pacientes con dengue, precisó que la Unidad de Vigilancia Clínica (UVICLIN) del Hospital I Carlos Alberto Cortez Jiménez cuenta con diez camas, de las cuales siete se encuentran ocupadas por pacientes adultos y pediátricos. Sin embargo, indicó que varios de ellos presentan una evolución favorable y que EsSalud viene reforzando estas unidades para responder a las necesidades de atención por dengue y leptospirosis.

La funcionaria también advirtió sobre el incremento de enfermedades diarreicas asociadas al consumo de agua en condiciones inadecuadas, por lo que recomendó a la población adoptar medidas de prevención e higiene.

Llamado a la vacunación contra el dengue

Zulema Tomas resaltó que la cobertura de vacunación contra el dengue alcanza aproximadamente el 25% de la población objetivo, por lo que exhortó a los padres de familia y a los jóvenes de 20 años a acudir a los establecimientos del Ministerio de Salud (Minsa) o de EsSalud, mediante los convenios establecidos, para recibir la vacuna.

Recordó que el Minsa ha priorizado la vacunación contra el dengue en Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, y que progresivamente se viene ampliando la cobertura hacia regiones como Madre de Dios, Loreto y Lima, entre otras.

Asimismo, recomendó a las familias evitar la acumulación de agua en recipientes, tanques y otros depósitos que puedan convertirse en criaderos del mosquito transmisor del dengue, además de mantener limpios y correctamente tapados los recipientes de almacenamiento de agua.