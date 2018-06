Anuncian paro de buses, coasters y combis en Lima y Callao

Más de 20 mil buses, coasters y combis de Lima y Callao pararán el próximo martes 19 de junio para exigir a la Municipalidad de Lima el retiro de vehículos piratas y denunciar la imposición de papeletas “inventadas” por parte de inspectores de la comuna.

La medida la respaldan 180 empresas de transporte agrupadas en la Asociación de Defensa de Transporte Urbano (ADETU), Cámara de Transporte Urbano de Lima (CTUL) y la Asociación de Empresas de Transporte del Callao. Según cálculos de estos gremios, estas empresas representan el 80% del transporte formal de la capital.

Frank Gómez, presidente de ADETU, indicó que con esta medida exigirán a la Municipalidad de Lima el retiro de más de 4.000 vehículos piratas que se infiltran en las rutas, con logos y colores de sus empresas, para brindar el servicio de manera informal.

Otro pedido que harán es que la Gerencia de Transporte Urbano, de la comuna capitalina, les informe sobre la renovación de sus autorizaciones de rutas, que vencen este 31 de julio.

“Son más de 400 autorizaciones que al no ser renovadas dejarían sin servicio de transporte a gran parte de Lima por donde no pasa el tren, los corredores viales y el Metropolitano. Venimos pidiendo reuniones desde enero y no nos han contestado”, indicó Gómez.

Otro asunto que denuncian es que “varios miles de papeletas” habrían sido inventadas por inspectores de la Municipalidad de Lima. “Hemos cotejado el lugar donde se colocaron las actas de control con el registro GPS de los vehículos y no coincide”, asegura el agremiado. El caso, según Gómez, ya fue denunciado ante el Ministerio Público y la policía.



