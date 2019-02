Muñoz sobre corredor verde: “No podemos contratar con personas que no han tenido legalidad”

Jorge Muñoz, alcalde de Lima, se refirió a los presuntos vínculos con un clan de narcotraficantes del Vraem y que involucra a una de las empresas que opera en el Corredor Verde (Carretera Central). Pidió que se continúe con las investigaciones.

El último lunes, un informe de El Comercio mostró que una de las diez empresas que integran Contranscar, la sociedad que en el 2014 ganó la licitación para operar en el Corredor Verde, tendría nexos con el clan ‘Jarachupa’, según documentación de la fiscalía y PNP.

Esta organización, que dirigiría Víctor Rivera Muñoz ‘Jarachupa’, es señalada por la PNP como uno de los clanes de tráfico de cocaína más grandes del país. Además, según Protransporte, una de las rutas de ese corredor (516) tiene el servicio suspendido debido a que transita por vías no autorizadas como la avenida Abancay.

“No podemos estar contratando con personas que no han tenido la legalidad del caso. La manera como se entregó esa concesión, según los técnicos, no ha sido la más adecuada. Además, hay gente que vincula a los principales accionistas y directores del Corredor Verde en situaciones ilícitas y penales. Como autoridades no podemos avalar eso”, indicó el alcalde.

Reiteró que el Corredor Verde debería continuar en tanto hay una necesidad de la población por atender. “Más allá de saber que los ciudadanos necesitan ser atendidos, y hacía eso vamos, pero tiene que ser una atención legal”, comentó en declaraciones a la prensa.