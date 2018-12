"Aladino": Will Smith y los memes más crueles sobre su barba de genio

Cuando salió el primer teaser tráiler de "Aladino" ("Aladdin"), los comentarios en redes sociales fueron positivos. Pero cuando se revelaron las nuevas fotos de la película el miércoles último las opiniones no fueron igual de buenas. En especial por el look de Will Smith.



Como se sabe, Will Smith interpreta al Djinn (genio) de la Lámpara, quien en la historia le concede tres deseos al ladrón Aladino (Mena Massoud). En la película animada de los años 90, el rol fue del querido Robin Williams.

El genio de Will Smith tiene una barba abultada que, de acuerdo a los múltiples mensajes en redes sociales aparecidos al respecto, desentona con el personaje. En honor a la verdad, es bastante difícil no verla.

En menor medida, causó molestia que el personaje no sea azul como en la versión original. Will Smith no tardó en confirmar en redes sociales que el look de su personaje en las fotos corresponden a la forma humana del personaje, pero que al mostrarse como un genio será, en definitiva, azul.

Dirigida por Guy Ritchie, "Aladino" de Disney llegará a los cines luego de un cásting global que duró meses y trajo polémica; pues los reportes indican que la producción tuvo problemas para encontrar un protagonista masculino que pudiera cantar, bailar y que fuera de origen asiático.

DATO

"Aladino" de Disney llega a los cines de Perú el jueves 23 de mayo del 2019.