En “Avengers: Infinity War”, Thanos (Josh Brolin) logra reunir las seis Gemas del Infinito en el Guantelete y después una violenta batalla contra los Vengadores chasquea los dedos y desaparece a la mitad de la población del universo, incluidos varios de los superhéroes del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés). Ahora, los sobrevivientes tienen la obligación de detener al 'Titán loco' en "Avengers: Endgame", titulo oficial de la cinta dirigida por los hermanos Joe y Anthony Russo y secuela de "Infinity War".

"Endgame ", cuyo estreno está programado para abril de 2019, marcará el final de la Fase 3 del MCU, que comenzó hace más de 10 años con "Iron-Man" (2008) y significaría el adiós para varios de los personajes que fueron parte de esta era.

AVENGERS: EDNGAME - ÍNDICE









SINOPSIS DE "AVENGERS: ENDGAME"



El 23 de mayo fue compartida la primera sinopsis, de carácter provisional, de "Avengers: Endgame":



“La culminación de 22 películas interconectadas. La cuarta entrega de la saga 'Avengers' atraerá al público para presenciar el momento crucial de este viaje épico. Nuestros queridos héroes comprenderán realmente cuán frágil es esta realidad y los sacrificios que se deben hacer para mantenerla”.



Después no ha habido otra sinopsis oficial de la película, aunque sí varias supuestas descripciones.

TRAÍLER DE "AVENGERS: ENDGAME"



Después de mucha espera y rumores, Marvel Studios compartió el viernes 7 de diciembre el primer tráiler oficial de "Avengers: Endgame", donde es visto mucho, muchísimo, pero al mismo tiempo, muy poco para lo que esperaban los fans.



En el adelanto, que apareció dicho viernes a primeras horas, Tony Stark (Robert Downey Jr.) graba un mensaje de despedida para Pepper Potts (Gwyneth Paltrow) mientras vaga sin rumbo por el cosmos, solo.

“Si encuentras esta grabación no te sientas mal. Una parte del viaje es el final. Que quede claro que ir a la deriva por el espacio sin la menor posibilidad de rescate es más divertido de lo que parece. La comida y el agua se acabaron hace 4 días. El oxígeno se acabará mañana y cuando me quede dormido soñaré contigo, siempre contigo”, es el mensaje que deja el multimillonario.

La última vez que fue visto, Tony Stark había perdido a todos sus aliados, incluido Peter Parker (Tom Holland), y se había quedado varado en Titán, el planeta de Thanos, con la única compañía de Nebula (Karen Gillan). Hoy está solo en una nave espacial.

Después de la despedida de Tony, Thanos es visto en un planeta indeterminado, todavía con el guantelete, mientras los Avengers que sobrevivieron se lamentan. Thor (Chris Hemsworth) se aleja. Bruce Banner (Mark Ruffalo) intenta encontrar respuestas y se lamenta mientras ve el rostro de los desaparecidos. Steve Rogers (Chris Evans), ahora sin barba, llora. Pero después es tiempo de ponerse a trabajar.

El ‘Cap’ y Natasha Romanoff (‎Scarlett Johansson) tienen un plan y el mismo pasa en primer lugar por buscar a Clint Barton (Jeremy Renner), convertido ahora en Ronin, probablemente tras perder a su familia. ¿Cuál es el plan exactamente? Eso no se sabe aún. Solo se sabe que el Captain America confía en su última oportunidad.

Al final del tráiler, Steve, con su viejo traje del Captain America, y Natasha son sorprendidos en su base por Scott Lang (Paul Rudd), a quien habían dado por desaparecido. De alguna forma, Ant-Man logró escapar del mundo cuántico, el mismo que exploraba al final de "Ant-Man and the Wasp" (2018) cuando Thanos chasqueó los dedos.

Tras el lanzamiento del primer tráiler, el actor Chris Evans dijo lo siguiente: “Esto es especial. No tienen ni idea”.

This one is special. You guys have no idea... https://t.co/ELvt6w4blm — Chris Evans (@ChrisEvans) 7 de diciembre de 2018

TÍTULO OFICIAL: "AVENGERS: ENDGAME"



Junto al primer tráiler de Avengers 4, Marvel Studios compartió el título oficial de la película: "Avengers: Endgame", nombre que confirma una de las primeras teorías tejidas sobre este tópico de la película.



En el tráiler, después de que el ‘Cap’ y Black Widows hablan sobre su plan para detener a Thanos, el logo y el nombre de la película emerge, con el clásico símbolo de los Avengers.

Incluso antes del estreno de "Avengers Infinity War" surgieron rumores sobre el posible título de "Avengers 4". Los directores Joe y Anthony Russo dijeron en su momento que no habría un título para la película sino hasta mucho después del estreno de "Infinity War" y no mentían. Conocer este importante dato se hizo esperar y las teorías emergieron en respuesta, incluida la que finalmente fue cierta.

De acuerdo a Screen Rant, el título debía ser "Avengers: Endgame" por una frase que suelta Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) antes de desaparecer como consecuencia de la victoria de Thanos.

Antes de enfrentar a Thanos en Titán, Strange explora millones de escenarios para la guerra y según dice a sus compañeros, de todas las líneas de tiempo posibles, solo vencen en una al ‘Titán loco’. Además, su expresión sugiere que ese único escenario tampoco es muy feliz, algo que medio mundo comprende cuando el Hechicero Supremo entrega la Gema del Tiempo al enemigo para salvarle la vida Iron Man, aún sabiendo que eso significaría el final de todo.

Dicho y hecho, con las seis Gemas del Infinito en su poder, Thanos simplemente chasquea los dedos al final de "Infinity War" y medio universo desaparece, incluido Strange, aunque antes de hacerse polvo, el Doctor dice que “no había otra manera”. Es decir, para ganar la guerra era necesario que Thanos consiguiera todas las piedras. “Ahora estamos en el final del juego”, agrega Strange antes de desaparecer ante Tony Stark.

“Tenemos un nombre para esto, simplemente no lo estamos anunciando. Y creo que llegamos a ese nombre desde el principio del proceso de desarrollo. Habla sobre el corazón de la historia”, manifestó Anthony Russo cuando aún no había título oficial.

Este es el primer póster oficial de "Avengers: Endgame" (Foto: Marvel) Este es el primer póster oficial de Avengers: Endgame (Foto: Marvel)

TEORÍAS DE "AVENGERS: ENDGAME"



"Avengers 4" deberá encontrar la forma de revivir a los personajes asesinados por Thanos y después detener al villano para salvar al universo entero. Para tal fin, han sido esbozadas cinco formas de devolver a la vida a los caídos por el 'snap' del titán:



1. La Gema del Tiempo

​

La Gema del tiempo podría ser la solución. Así como Thanos la usó para regresar el tiempo necesario para tomar la Gema de la Mente de Vision (Paul Bettany), los Avengers podrían utilizarla para deshacer todo lo que hizo el ‘Titán Loco’.



Sin embargo, volver en el tiempo no resolvería el verdadero problema, ya que, si bien todos revivirían, Thanos continuaría con su plan y los Avengers no podrían detenerlo.



2. El mundo de la Gema del Alma

​

"Avengers: Infinity War" mostró a Thanos en un mundo desolado donde lo esperaba una joven Gamora y para muchos, ese lugar podría ser el mundo de la Gema del Alma, el Soulworld, que de acuerdo a los cómics de Marvel alberga a todas las almas que la Soul Stone toma. Entonces, todos los que murieron por el chasquido de Thanos están ahí junto a Gamora. ¿Qué se necesita para sacarlos?



Según los cómics no hay manera de extirpar a nadie de la Gema del Alma, solo algunos personajes pueden entrar y salir del mundo a voluntad, pero el MCU podría inventar una entrada al Soulworld, quizá con un sacrificio de por medio.



Para muchos fans, aquí entraría en juego el personaje de Captain Marvel, ya que será el personaje más importante de la película, considerada hasta ahora la superheroína más poderosa de todo el Universo de Marvel Studios (MCU)



3. Partícula Pym

​

Ant-Man no apareció en "Avengers: Infinity War", pero en su segunda película, que se estrenó en julio de 2018, se habló del Quantum Realm y tal vez, este microverso será la clave para recuperar a los asesinados por Thanos.



Quantum Realm o Microverse (en el cómic) es una dimensión alternativa a la que se puede ingresar por medios mágicos o por medio de las partículas Pym. Si te encoges más allá de un nivel subatómico usando las partículas, puedes entrar en el reino como Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) y Scott Lang. De hecho, cuando Thanos evapora a la mitad del universo, Scott queda atrapado en esta dimensión y los medios que use para escapar serían la clave para derrotar a Thanos. Tras la aparición del primer tráiler de "Avengers: Endgame", Scott ya está en la Tierra, pero ¿cómo escapó? Asimismo, ¿en qué tiempo se encuentra? Sin dudas, Ant-Man será una pieza clave para salvar el universo.



Scott Lang en una de las escenas del tráiler de Avengers 4. (Foto: Marvel) Scott Lang en una de las escenas del tráiler de Avengers 4. (Foto: Marvel)

4. Adam Warlock

​

Adam Warlock no ha aparecido en el MCU, pero su creación fue mencionada en "Guardians of the Galaxy Vol. 2". En los cómics, el humano artificial pudo manejar el poder de la Gema del Alma y la heredó después de que Thanos perdió la posesión del Guantelete Infinito. Si Marvel decide incluirlo, Warlock podría conocer la forma de revivir a los superhéroes.



Si bien los hermanos Russo han dicho que Adam Warlock no aparecerá en la película, podrían estar dando pistas falsas.



5. La Gema de la Realidad

​

La Gema de la Realidad tiene el poder de alterar la realidad y las leyes de la lógica. En los cómics, la gema podía usarse para resucitar a los muertos, así que los Avengers podrían encontrar una manera de ejercer su poder.



Además, no puede descartarse que no revivan a nadie.



MÁS TEORÍAS

​

También los fans del MCU están discutiendo principalmente estas otras teorías:



1. Soulworld

​

“Las Gemas del Infinito pueden existir en otros medios, como la Gema de la Realidad, la cual se convirtió en Aether en algún punto. No llegamos a ver de dónde procede la Gema, porque Thanos aparece en el agua con ella en la mano. (…) Nunca habíamos visto la Gema del Alma más allá de la visión de Thor. Esto puede significar que la Gema del Alma no había existido en el mundo físico con anterioridad, y necesitaba de un alma para aparecer. Thanos lanza a Gamora por el precipicio con su mano derecha, la misma en la que la Gema aparece. Hay un momento en el que Thanos aparece en otro mundo con una versión más joven de Gamora y un fondo anaranjado de fondo, el color de la Gema del Alma. Esto podría significar que su alma (o parte de ella) sigue en la Gema. (…) La Gema del Alma es la única Gema considerada consciente, tiene una mente por sí misma”. “La Gema puede atrapar almas en su interior, albergándolas en un mundo idílico”, lo que deja abierta la posibilidad de que Adam Warlock aparezca, reclame la Gema del Alma y libere todas las almas encerradas en su interior.



2. Un último truco de Doctor Strange



Un seguidor basó su teoría en la muerte de Strange y sus visiones. “Si regresamos a la película en solitario de Doctor Strange, nos damos cuenta de que la Anciana no podía ver el futuro más allá de su muerte. Sin embargo, cuando Strange revisó todas las posibilidades él sabía que había una en la que ganarían. ¿Cómo podría haber visto que ganaban si él moría unos minutos después? (…) Ellos no están muertos, sino que están en otro lugar, en una realidad alternativa, en un universo paralelo”.



Entonces, al visitar todos los futuros posibles y ver que solo en una ganaban, las decisiones de Strange pueden estar guiadas por la única forma de vencer a Thanos.



¿Doctor Strange tendrá un as bajo la manga? (Foto: Marvel) ¿Doctor Strange tendrá un as bajo la manga? (Foto: Marvel)

3. Viajes en el tiempo

​

Algunas imágenes del rodaje de "Avengers 4" mostraron al Captain America, Tony Stark, Hulk y Ant-Man / Scott Lang en lo que parece el escenario de la batalla de Nueva York. Por eso, un fanatico compartió una teoría siguiendo esas fotos. “No he pensado en todos los detalles, pero creo que 'Avengers 4' tendrá lugar (al menos parcialmente) en 2012, cuando se produjo la primera invasión de Nueva York”.



“Mi teoría es que el team regresa al pasado, a esa batalla, porque saben que es el momento en el que Thanos decidió destruirles. Así que, en vez de tener solamente a Iron Man volando hacia el portal, encuentran la forma de ir todos y enfrentarse a Thanos antes de que este esté preparado para ello. (…) Arriesgan todo para poder salvar las vidas de los héroes que seguirán sus pasos. Mientras viajan al portal, se encuentran con Thanos y le destruyen antes de que se haga con el Guantelete. No creo que el equipo original vaya a sobrevivir en Avengers 4 y, para ser honestos, estoy casi seguro de que Tony y Steve morirán juntos”.



4. Loki está vivo

​

Algunos fans creen que el ‘Dios del engañó’ no está muerto y que tiene un plan entre manos. “Loki dice: 'hermano, te prometo que el sol volverá a brillar sobre nosotros' (…) Creo que Loki intenta decir sutilmente que tiene un as bajo la manga y que les puede ayudar a salir con vida. […] Loki desaparece de la escena durante varios minutos en los que no sabemos qué estaba haciendo y luego reaparece súper gallito y arrogante, lo cual contrasta bastante con lo aterrorizado que se había mostrado unos minutos antes. Esto puede dar a entender que esté utilizando una ilusión o algo similar. Enfatiza que es el ‘Dios del Engaño’, quizás dándole una pista a Thor de que está a punto de hacer alguno de sus trucos o para indicar a la audiencia que nada es lo que parece ser”.



Además, “Loki no regresó a su forma de Jotun una vez murió. Y esto parece extraño ya que su forma de Aesir es una ilusión, así que debería haber desaparecido cuando murió. Además, Loki menciona varias veces que es ‘el legítimo Rey de Jotunheim’ y no de Asgard, lo cual puede ser un intento de conseguir que la atención de la audiencia se vaya a este hecho. […] Si los hermanos Russo hubieran querido que la muerte de Loki fuera creíble, habrían hecho que Loki usara sus ilusiones y que Thanos tuviera que discernir dónde estaba Loki para después matarlo. El hecho de que ninguno de los poderes de Loki se mostrara, parece indicar que quizá haya fingido su muerte. Y por último, me niego a pensar que las últimas palabras de Thor a su hermano fueran: ‘realmente eres lo peor, hermano’”.



ACTORES Y PERSONAJES DE "AVENGERS: ENDGAME"



A partir de los acontecimientos de "Avengers: Infinity War" puede confirmarse el regreso de los siguientes actores:



Robert Downey Jr. como Tony Stark / Iron Man

Chris Evans como Steve Rogers / Captain America

Scarlett Johansson como Natasha Romanoff / Black Widow

Chris Hemsworth como Thor

Mark Ruffalo como Bruce Banner / Hulk

Don Cheadle como Rhodey Rhodes / War Machine

Danai Gurira como Okoye

Bradley Cooper como Rocket

Josh Brolin como Thanos

Karen Gillan como Nebula

Winston Duke como M’Baku

Al menos estos son los superhéroes que sobrevivieron a Avengers: Infinity War. Sin embargo, no puede descartarse el retorno del resto de caracteres que desaparecieron cuando Thanos chasqueó los dedos, sobre todo porque algunos de ellos ya tienen confirmadas películas para la Fase 4 del MCU.



Durante la gira de prensa de "Avengers: Infinity War", la actriz Zoe Saldana reveló sin querer que Gamora regresaría en esta próxima aventura.



Para "Avengers 4" también se espera el retorno de otros personajes que no aparecieron en Infinity War, entre ellos:



Jeremy Renner como Clint Barton / Hawkeye

Paul Rudd como Scott Lang / Ant-Man

Evangeline Lilly como Hope van Dyne / The Wasp

Michael Douglas como Hank Pym

Jon Favreau como Happy Hogan

Tessa Thompson como Valkyrie

Entre los nuevos personajes, inéditos hasta "Avengers: Infinity War", estarán:



Brie Larson como Carol Danvers / Captain Marvel (Capitana Marcel)

Michelle Pfeiffer como Janet Pym

También se espera la aparición de Cassie Lang, la hija de Scott, en la película como Stature, conocida miembro de los Young Avengers en Marvel Comics.

EQUIPO CREATIVO DE "AVENGERS: ENDGAME"



"Avengers: Endgame" ha sido dirigida por Joe y Anthony Russo, el mismo dúo de "Avengers: Infinity War" y "Captain America: Civil War".



El guion de la película fue escrito Christopher Markus y Stephen McFeely, ambos también de "Avengers: Infinity War".



Las grabaciones de "Avengers 4" se realizaron simultáneamente con "Infinity War" y según sus escritores, es ‘‘más grande’‘ y ‘‘mejor’‘ que esta última.



FECHA DE ESTRENO DE "AVENGERS: ENDGAME"



El estreno de "Avengers: Endagame" está programado para el viernes 26 de abril de 2019 en Estados Unidos y como es usual para este tipo de estrenos, un día antes para muchos otros países como el Perú.



Por país, la fecha de estreno de Avengers: Endgame: