El presidente de la república, José Jerí, encabezó un megaoperativo de seguridad ciudadana en el distrito de Independencia, con el objetivo de fortalecer las acciones contra la delincuencia y reforzar la presencia policial en esta zona de Lima.

Durante la jornada, el mandatario constató el despliegue de cientos de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes realizaron patrullajes, controles de identidad e intervenciones a transeúntes en las principales vías del distrito.

“Esta guerra no la vamos a perder. Las pequeñas batallas que estamos librando nos van a permitir alcanzar este objetivo, por lo que ese debe ser el compromiso de nosotros, las autoridades, y las fuerzas del orden para devolverle la paz a la ciudadanía” , aseguró el jefe de Estado.

Ejecutivo encabeza amplio despliegue policial contra la delincuencia en Independencia. (Foto: Presidencia)

Como parte de sus actividades, el jefe de Estado inició su recorrido con una visita de inspección a la Comisaría Tahuantinsuyo, donde verificó el estado logístico y las condiciones en las que desarrollan sus labores los agentes policiales. Posteriormente, acudió a un puesto de monitoreo de la Municipalidad de Independencia, donde dialogó con autoridades locales y vecinos sobre las medidas implementadas para hacer frente a la inseguridad.

Presidente lidera intervención policial masiva para fortalecer el orden público en Independencia. (Foto: Presidencia)

El operativo culminó en el estadio El Ermitaño, punto desde el cual se concentraron y coordinaron cientos de miembros de distintas divisiones de la PNP para un despliegue simultáneo en todo el distrito. En el lugar, el presidente Jerí destacó la importancia del trabajo conjunto entre autoridades y fuerzas del orden para recuperar la tranquilidad ciudadana.

La intervención contó con la participación del ministro del Interior, Vicente Tiburcio; el ministro del Ambiente, Miguel Ángel Espichán; el viceministro de Seguridad Pública, José Zapata; la viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, Romina Caminada; y el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, quienes acompañaron y supervisaron las acciones realizadas.

