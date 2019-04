"Avengers: Endgame": consideraciones para entender el nuevo tráiler

Decir que "Avengers: Endgame" es la película de superhéroes más esperada de la década no es exagerado, pues el deseo de ver este capítulo –que el martes ocasionó problemas técnicos en las webs de varios cines latinoamericanos que ofrecieron preventa– solo se

equipara a la avidez del fan al comentar el nuevo tráiler en las redes.

Los tráileres de la cinta invitan a completar un rompecabezas colectivo, donde cada cuadro inédito ayuda a establecer orden en los acontecimientos. En el adelanto del martes se aprecia que Tony Stark (Robert Downey Jr.) vuelve a la Tierra y se reencuentra con Pepper Potts (Gwyneth Paltrow), algo de lo que no había certeza hasta

ahora.

Teaser tráiler de "Avengers: Endgame". Video: Marvel Studios.

Esta escena, a su vez, puede empalmarse con el adelanto de febrero último, donde la Viuda Negra (Scarlett Johansson), Hulk (Mark Ruffalo) y otros héroes miran al cielo desde la base de los Avengers.

Ambas escenas tienen similar iluminación; ergo, Iron Man volvió en la Milano, nave de los Guardianes de la Galaxia. Pero no llegó solo, sino con Nebula, la otra sobreviviente del planeta Titán.

¿Confuso? No para los que han (hemos) seguido esta saga por los últimos 10 años. Otro detalle: Iron Man y el Capitán América (Chris

Evans) conversan en una calle que, muy posiblemente, sea Nueva York. Esta toma en apariencia inocua probaría el rumor, en base a fotos fltradas (nada oficial al respecto), de que los héroes volverán en el tiempo a la batalla contra los Chitauri en "The Avengers" (2012).

BATALLA FINAL

Tampoco podía faltar la antesala a la obligatoria lucha contra Thanos (Josh Brolin), quien mató a la mitad de seres vivos del universo en la anterior cinta. Iron Man, Thor (Chris Hemsworth) y el 'Cap' caminan juntos entre escombros de origen desconocido, listos para hacer "lo

que sea necesario".

Ellos, por supuesto, no estarían solos. Otra escena sitúa en la Milano a la Capitana Marvel (Brie Larson), Rocket Racoon (Bradley Cooper) y Máquina de Guerra (Don Cheadle). Su destino solo sería el mayor de

los conflictos… tal vez necesitan conseguir un arma antes.

Pero especular no es igual a señalar hechos, los cuales se revelarán ya en el estreno. Tener más información de "Avengers: Endgame" antes de ello está en manos de Marvel Studios, que no necesita revelar mucho para incendiar la pradera. La primera función será a las 00:00 del jueves 25, luego habrá proyecciones desde las 7 a.m. ¿Evitar los spoilers, pero llegar tarde al trabajo? La decisión promete ser heroica.

ENTRADAS

La preventa está disponible en los sitios webs, apps y boleterías de Cinemark, Cineplanet, Cinépolis y Cinestar. También en Fandango.la.