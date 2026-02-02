Horóscopo de hoy, 2 de febrero: estas son las predicciones más precisas para tu signo

Horóscopo de HOY, lunes 2 de febrero del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.
ARIES (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: hará bien en alejar a la gente maliciosa de los proyectos más elaborados. Amor: los comentarios de cierta gente crearán desconfianza en la pareja pero los superará.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: con la cooperación del entorno, alcanzará las metas que cree imposibles. Amor: la pareja atraviesa un momento difícil pero tendrá el carácter para resolver todo.
GEMINIS (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: necesitará mejorar los negocios o proyectos y será con ayuda del entorno. Amor: recibirá críticas por su dispersión y poca atención, pero se animará a cambiar.
CANCER (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: tomará decisiones e iniciativas positivas para sus finanzas personales. Amor: momento para hablar de los temas postergados en la pareja o surgirán problemas.
LEO (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: arreglará su lugar de trabajo, descartará lo viejo y dejará entrar lo nuevo. Amor: su encanto no pasará por desapercibido para cierta persona de su entorno.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: surgirán novedades que mejoran su vida material. Esfuerzo reconocido. Amor: compartirá secretos que guarda en su corazón y la intimidad será renovada.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: se avecina una etapa plena de buenas influencias y tendencias positivas. Amor: vencerá cierta indecisión y se acercará a la persona atractiva que desea conocer.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: un nuevo negocio revelará mejores beneficios y futuros cambios. Amor: la insistencia de una ex pareja le obligará a revisar las heridas del pasado.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: se dinamizan las cobranzas y podrá invertir en su proyecto. Amor: momento de alta sensibilidad en la pareja, no habrá lugar para gestos altisonantes.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: su carácter discreto favorecerá que gente influyente le tenga en cuenta. Amor: un encuentro fortuito derivará en romance y su mundo tendrá un giro.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: nuevas ideas de colegas le resultarán impracticables, pero las adaptará. Amor: surgirá una fuerte atracción con cierta persona y un romance podría surgir.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: se alejará de las personas que sostienen ideas que no ayudan a su proyecto. Amor: alguien sentirá el candor de sus palabras y sabrá que un romance es posible.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: VIRTUOSA Y DE BUEN HUMOR PERO A VECES TIENDE A OCULTAR SUS SENTIMIENTOS.
