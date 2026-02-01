ICE: el nuevo agente del pánico del gobierno de Donald Trump

Escuchar
Las operaciones de ICE han desatado la indignación de muchos en EE.UU.

No necesitan orden judicial, actúan con impunidad y arremeten contra cualquiera que consideren sospechoso. Pueden detener, golpear, disparar y matar sin culpa ni consecuencias. Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) se han convertido en los oficiales más temidos y odiados de Estados Unidos, sobre todo tras los asesinatos cometidos contra Renee Good y Alex Pretti, ultimados en Minneapolis por reclamar ante las redadas migratorias.

