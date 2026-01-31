Escuchar
(2 min)
Elon Musk observa durante una conferencia de prensa, en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 30 de mayo de 2025. (Foto de Allison ROBBERT / AFP)

Elon Musk observa durante una conferencia de prensa, en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 30 de mayo de 2025. (Foto de Allison ROBBERT / AFP)

00:0000:00
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Elon Musk observa durante una conferencia de prensa, en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 30 de mayo de 2025. (Foto de Allison ROBBERT / AFP)
Elon Musk observa durante una conferencia de prensa, en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 30 de mayo de 2025. (Foto de Allison ROBBERT / AFP)
/ ALLISON ROBBERT
Por Agencia EFE

El magnate Elon Musk, preguntó a Jeffrey Epstein, el financiero pederasta: “¿qué día/noche será la fiesta más salvaje en tu isla?”, según figura en un correo electrónico difundido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos este viernes en una desclasificación masiva de documentos.

Elon Musk a Epstein en un correo: “¿Qué día/noche será la fiesta más salvaje en tu isla?"
Mundo

Elon Musk a Epstein en un correo: “¿Qué día/noche será la fiesta más salvaje en tu isla?"

EE.UU.: juez federal ordena que niño de 5 años y su padre sean liberados del centro de inmigración
EEUU

EE.UU.: juez federal ordena que niño de 5 años y su padre sean liberados del centro de inmigración

El Gobierno groenlandés dice que la presencia militar es la “nueva normalidad” en la isla
Europa

El Gobierno groenlandés dice que la presencia militar es la “nueva normalidad” en la isla

“Al proteger a una abeja, se protege el futuro”: por qué el Perú acaba de marcar un precedente mundial al darles derechos legales a las abejas meliponas
Tendencias

“Al proteger a una abeja, se protege el futuro”: por qué el Perú acaba de marcar un precedente mundial al darles derechos legales a las abejas meliponas