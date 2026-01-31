Epstein ofreció al expríncipe Andrés presentarle a una joven rusa

Escuchar
Jeffrey Epstein propuso presentar a una mujer rusa al desacreditado príncipe Andrés de Gran Bretaña, según muestran documentos recientemente publicados. Foto: Jordan Pettitt / POOL/AFP/Archivo

Por Agencia AFP

El delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein propuso en 2010 al expríncipe británico Andrés, hermano del rey Carlos III, presentarle a una joven rusa de 26 años, según nuevos documentos publicados el viernes por Washington.

