Quién es Jacob Frey, el alcalde de Minneapolis al que Trump ha acusado de “estar jugando con fuego”

La intervención del gobierno federal de Estados Unidos en Minneapolis ha provocado un conflicto discursivo entre Jacob Frey, alcalde de la ciudad más poblada del estado de Minnesota, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Este último ha amenazado al primero afirmando que está “jugando con fuego” al cuestionar su gestión migratoria.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) estadounidense viene llevando a cabo desde diciembre del año pasado lo que se conoce como “Operación Metro Surge” en Minnesota con el objetivo de detener inmigrantes indocumentados para su posterior expulsión.

Agentes detienen a manifestantes que se enfrentaban a la policía después de que oficiales del ICE dispararan varias veces a un hombre mientras intentaban detenerlo en Minneapolis, Minnesota. (FOTO: EFE / EPA / CRAIG LASSIG). / CRAIG LASSIG

Minneapolis es uno de los focos de las redadas, que han supuesto el despliegue de 2.000 efectivos, pero las últimas semanas han sido tremendamente polémicas porque los agentes del ICE terminaron abatiendo a dos ciudadanos estadounidenses, Renee Nicole Good y Alex Pretti, quienes se habían mostrado en contra de los operativos.

Parte importante de la población local ha respondido protestando contra el ICE y han continuado los incidentes relacionados a la actividad de este cuerpo federal.

En medio del tenso escenario, Frey señaló que no “aplicará las leyes de inmigración federales”, lo que motivó la respuesta de Trump en su red Truth Social.

“Sorprendentemente, el alcalde Jacob Frey acaba de declarar que ‘Minneapolis no aplica ni aplicará las leyes federales de inmigración’. Esto después de haber tenido una conversación muy amena con él. ¿Podría alguien de su círculo íntimo explicar que esta declaración constituye una grave violación de la ley y que está jugando con fuego?”, publicó el mandatario estadounidense.

Las manifestaciones en Mineápolis siguen, mientras Donald Trump amenazó con invocar la Ley de Insurrección.

Los comentarios del presidente generaron una nueva reacción por parte del burgomaestre de Minneapolis, quien comparó su accionar con el de Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York por el Partido Republicano y asesor de Trump durante su primer gobierno.

“El trabajo de nuestra policía es mantener a la gente segura, no hacer cumplir las leyes federales de inmigración. Quiero que prevengan homicidios, no que persigan a un padre trabajador que contribuye a MPLS y es de Ecuador. Es similar a la política que tenía Rudy (Giuliani) en Nueva York. Todos deberían sentirse seguros al llamar al 911”, escribió Frey en la red social X.

The job of our police is to keep people safe, not enforce fed immigration laws. I want them preventing homicides, not hunting down a working dad who contributes to MPLS & is from Ecuador. It's similar to the policy your guy Rudy had in NYC. Everyone should feel safe calling 911.

Trump ya había señalado a mediados de enero que si continuaban los disturbios y se obstaculizaba la actividad del ICE en Minnesota, terminaría recurriendo a la Ley de Insurrección para imponer su autoridad.

Más declaraciones cruzadas

Los intercambios de declaraciones entre Donald Trump y Jacob Frey no son recientes, pues ya se habían producido a fines del 2025.

El 2 de diciembre Trump criticó la presencia de migrantes somalíes en Minnesota indicando que estos “no habían aportado nada a ese estado y que lo habían convertido en un “agujero infernal”. El mandatario tildó de “tonto” a Frey por mostrarse orgulloso de tener la población de ese origen más grande en Estados Unidos.

Ese mismo día el burgomaestre retrucó señalando que “la gente somalí ha sido un aporte extraordinario”, añadiendo que su comunidad los “amaba” y que “si iban por uno, iban por todos”.

La muerte de Renee Good y las denuncias de los vecinos de Minneapolis contra el servicio migratorio llevaron a que Frey se mostrara mucho más elocuente contra la Administración Trump.

Una mujer sostiene un cartel que dice "¡Alto al terrorismo de ICE ya!" en un monumento improvisado en memoria de Alex Pretti en el sur de Minnápolis, Minnesota, EE.UU., el 25 de enero de 2026. Foto: EFE/ Craig Lassig

“Lo que están haciendo no es brindar seguridad en Estados Unidos. Están causando caos y desconfianza (…) ICE, lárguense de una maldita vez de Minneapolis”, se escuchó decir a Frey en un video ampliamente difundido.

Luego de la muerte de Alex Pretti, el presidente de EE.UU. acusó Frey de “incitar a la violencia”. Por su parte, el alcalde había señalado que la grabación del incidente mostraba a “agentes enmascarados matando a tiros a uno de sus contribuyentes”.

De momento, todo apunta a que estos intercambios de declaraciones se seguirán produciendo.

De maratonista a político

Jacob Lawrence Frey nació en 1981 dentro de una familia de origen judío y es oriundo del estado de Virginia, habiendo crecido en Oakton, una pequeña localidad conurbada con Washington D. C.

Tras completar sus estudios básicos, obtuvo una licenciatura en artes en el College of William & Mary de su estado natal en el 2004. Durante esta época desarrolló una importante actividad deportiva como atleta especializado en fondismo, representando a su casa académica en diversos campeonatos, siendo uno de sus logros más importante el título de 5.000 metros planos de la Asociación Atlética Colonial.

El joven Frey obtuvo algunos patrocinios y siguió compitiendo en numerosas carreras a lo largo de Estados Unidos e incluso llegó a representar a su país en los Juegos Panamericanos del 2007, ocupando el cuarto lugar en la maratón. Esta etapa deportiva estuvo compaginada con sus estudios de derecho en la Universidad de Villanova, de la cual se graduó con honores.

My great-grandparents fled Ukraine seeking a better life in the USA, free from persecution. In the years to come, their relatives would be slaughtered in the pogroms and the Holocaust.



They chose to come to a country where, generations later, their great-grandson would be able… pic.twitter.com/DMFfZ9RiKp — Jacob Frey (@Jacob_Frey) July 4, 2025

Luego de licenciarse como abogado, Jacob Frey se traslado a Minneapolis en el 2009 para dedicarse a la práctica privada de su profesión y por entonces ya había desarrollado un particular interés por la defensa de los derechos civiles.

Durante esta época el futuro alcalde ya formaba parte del Partido Demócrata Campesino Laborista de Minnesota (DFL), agrupación afiliada al Partido Demócrata, de la que es miembro. Con dicha agrupación tuvo su primera incursión en la política cuando intentó llegar al Senado estatal, pero se ubicó quinto en las elecciones primarias.

Frey tuvo mejor suerte participando las elecciones para el Concejo Municipal de Minneapolis en el 2013 y fue parte de esta entidad desde enero del año siguiente hasta el 2018.

En su labor como concejal el político afiliado al DFL buscó impulsar la construcción de unidades de vivienda y generar una mayor oferta que potencialmente redujera los precios. Otras áreas de su interés fueron el fomento de las energías renovables y el establecimiento de licencias por enfermedad.

Una alcaldía con varios incidentes

Al llegar el último año de su periodo como concejal, Jacob Frey anunció su candidatura a la alcaldía de Minneapolis y derrotó a la titular, Betsy Hodges, en las elecciones.

Desde el inicio de su gestión municipal volvió más incisiva su política inmobiliaria y eliminó la zonificación exclusiva para viviendas unifamiliares, apostando por la introducción de edificios multifamiliares que facilitaran el acceso a la vivienda, a lo que se añade una apuesta por el transporte público.

La gestión de Frey estuvo profundamente marcada por el asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd, en mayo del 2020, hecho que generó un amplio debate en el país alrededor del uso de la fuerza policial y la discriminación racial. Pese a que se criticó su control de los disturbios posteriores al incidente, el alcalde se mostró a favor del despido y procesamiento legal de los policías involucrados en el caso.

La muerte de George Floyd es uno de los incidentes que marcó la gestión de Frey.

En este periodo el alcalde enfrentó protestas y reclamos radicales para que disolviera el Departamento de Policía de Minneapolis (MPD), a lo que se negó. No obstante, sí aseguró que emprendería reformas.

Más allá de este suceso, la seguridad y la gestión policial ya habían sido otros ejes de la administración de Frey desde sus inicios, pues el alcalde ha afirmado que incrementar el presupuesto del MPD es una necesidad. Al iniciar su mandato hizo extensivo el uso de cámaras corporales entre los policías y vetó lo que calificó como “entrenamiento de guerrero” entre los oficiales.

Tras el incidente de George Floyd ha promovido un control mucho más riguroso para las fuerzas del orden y la modificación de la reglamentación para despedir a los policías que tengan historiales de mala conducta, topándose con el rechazo de los sindicatos policiales.

Aunque el burgomaestre había afirmado que estableció una prohibición de órdenes de allanamiento sin aviso, el asesinato de Amir Locke en el 2022 lo llevó a admitir que tal medida no se había llegado a implementar, lo que le valió cuestionamientos.

Considerado un progresista dentro del entorno demócrata, el alcalde de Minneapolis ha defendido el acceso al aborto y los derechos de las minorías sexuales. También ha luchado por restringir el acceso a armas de alto calibre en reacción a los tiroteos registrados en Estados Unidos.

El alcalde Jacob Frey durante una conferencia de prensa en 2023. (Foto: AFP) / STEPHEN MATUREN

Como respuesta a la línea dura de Trump en materia migratoria, el jefe de gobierno municipal ha hecho alusión al origen inmigrante de su familia señalando que quienes llegan desde el exterior “esperan construir una vida mejor para sus familias”.

Asimismo, Frey es partidario de lo que se conoce como el “modelo del alcalde fuerte”, que otorga un alto nivel de autonomía administrativa a los burgomaestres, lo que entra en conflicto directo con la política de intervención directa de Donald Trump en ciudades como Minneapolis.

