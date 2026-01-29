Por Guillermo Vera Ayala

La intervención del gobierno federal de Estados Unidos en Minneapolis ha provocado un conflicto discursivo entre Jacob Frey, alcalde de la ciudad más poblada del estado de Minnesota, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Este último ha amenazado al primero afirmando que está “jugando con fuego” al cuestionar su gestión migratoria.

Quién es Jacob Frey, el alcalde de Minneapolis al que Trump ha acusado de “estar jugando con fuego”
EEUU

Quién es Jacob Frey, el alcalde de Minneapolis al que Trump ha acusado de “estar jugando con fuego”

‘Zar fronterizo’ de Trump promete “reinstaurar la ley y el orden” en Minneapolis
EEUU

‘Zar fronterizo’ de Trump promete “reinstaurar la ley y el orden” en Minneapolis

Gobierno de Trump suspende a dos agentes de inmigración involucrados en tiroteo en Minneapolis
EEUU

Gobierno de Trump suspende a dos agentes de inmigración involucrados en tiroteo en Minneapolis

¿Agentes ICE de exportación? Italia en estado de agitación por presencia de temido cuerpo policial de EE.UU. en su suelo
Europa

¿Agentes ICE de exportación? Italia en estado de agitación por presencia de temido cuerpo policial de EE.UU. en su suelo