Aprobación de José Jerí cae diez puntos tras crisis por reuniones con empresario chino

El presidente José Jerí pasó de registrar la popularidad más alta alcanzada por un gobernante en los últimos cinco años (58%) a un escenario en el que, por primera vez, su desaprobación supera a su aprobación. Todo esto en apenas poco más de dos meses desde su primera medición.
Según una encuesta de Datum Internacional para América Televisión, difundida este domingo en “Cuarto Poder”, la aprobación de Jerí continúa en un significativo descenso y cayó ahora al 41%, mientras que su desaprobación escaló al 49%.
Ya la encuesta de Datum Internacional-El Comercio, difundida el 18 de enero por este Diario y con un trabajo de campo realizado entre el 2 al 6 del mes, había registrado un descenso al 51% en su popularidad, con una tendencia a la baja. Ese estudio, sin embargo, no llegó a recoger el impacto del escándalo por el ‘Chifagate’ y las reuniones no registradas del mandatario.
“La confianza se construye con tiempo, coherencia y señales claras, pero puede perderse en un instante. Recuperarla es siempre más difícil que haberla preservado”.
Las cifras de la nueva encuesta —con un trabajo de campo cerrado el 20 de enero— reafirman ese deterioro sostenido de la popularidad del jefe del Estado, con una caída de diez puntos respecto a la primera medición del mes e, incluso, de diecisiete puntos desde la cifra que registró en noviembre. Esto en medio de una crisis política que, como bien explica Urpi Torrado en su columna, aún se encuentra en desarrollo.
A propósito del ‘Chifagate’, ocho de cada diez peruanos consideran grave que el jefe del Estado se reúna en privado con empresarios con intereses ante el Estado: 53% lo califica como muy grave y 28% como algo grave. Solo 14% opina que no lo es. Asimismo, 62% percibe que los operativos realizados en las cárceles tras la asunción de Jerí son ineficientes.
Rumbo al 12 de abril
En el plano electoral, Rafael López Aliaga (Renovación Popular), Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Carlos Álvarez (País para Todos) continúan entre los tres primeros lugares en intención de voto.
Sin embargo, Mario Vizcarra registra una caída relevante —de 5,8% pasó a 3,6%—, lo que lo hace perder el cuarto lugar, donde ahora se ubica Alfonso López-Chau (Ahora Nación) en esta medición.
Aun así, los 36 aspirantes al sillón presidencial concentran en conjunto el 55,7% de la intención de voto, un respaldo distribuido entre las múltiples candidaturas, frente a un 44,3% de la población que, a poco de la contienda, opta por ninguno, blanco o viciado, o simplemente no sabe.
Esto ocurre en un escenario en el que la principal preocupación del elector es que los candidatos cumplan con lo que prometen, y en el que un 65% se inclina por un candidato presidencial nuevo en la política, frente a un 29% que prefiere experiencia política, aunque tenga cuestionamientos.
En apenas dos semanas, José Jerí ha perdido diez puntos de aprobación, acumulando una caída de diecisiete puntos desde noviembre, cuando se realizó la primera medición de su gestión. Por primera vez, la desaprobación supera a la aprobación presidencial. Más aún, todo indica que este no es todavía su piso. El trabajo de campo de la última encuesta se cerró el 20 de enero, por lo que no recoge el impacto de su presentación ante el Congreso ni los acontecimientos posteriores. La crisis política sigue en curso y la opinión pública continúa moviéndose. Lo que hoy se observa es apenas una fotografía dentro de un proceso que aún no se estabiliza.
El desgaste no se distribuye de manera homogénea. El rechazo se acentúa en el centro y en el sur del país. La caída en estas zonas refuerza una señal ya conocida, la legitimidad del Ejecutivo es frágil fuera de Lima y el respaldo territorial es desigual. En ese contexto, la pérdida de popularidad no solo refleja una evaluación negativa de la gestión, sino también una erosión acelerada del capital simbólico que Jerí había logrado construir en sus primeras semanas.
Hace apenas dos semanas, la encuesta de Datum–El Comercio del 11 de enero mostraba que siete de cada diez peruanos consideraban que el presidente no estaba capacitado para gobernar, aunque aún lo sostenía su cercanía con la gente. En esta última medición, el 81% de los encuestados considera grave que el mandatario se reúna en privado con empresarios que tienen intereses con el Estado. Lo que al inicio fue leído como un estilo distinto y cercano hoy se reinterpreta, ante la falta de transparencia y genera sospecha.
Esto profundiza la crisis de confianza que el país ya venía arrastrando. José Jerí había conseguido abrir un pequeño espacio de credibilidad en un entorno marcado por el desencanto. Cuando se pregunta qué haría que las personas confíen más en la política, la respuesta mayoritaria es integridad, es decir, no estar investigado ni asociado a delitos de corrupción. La confianza se construye con tiempo, coherencia y señales claras, pero puede perderse en un instante. Recuperarla es siempre más difícil que haberla preservado.
*Urpi Torrado es CEO de Datum Internacional.
