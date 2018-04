"Avengers: Infinity War": desde hoy, la cinta ya está en la cartelera

Un cameo puede parecerse a la travesura de un niño. Se trata de la aparición fugaz y lúdica de alguien notable en una película que genera un guiño cómplice. Por ejemplo, Stan Lee, de 95 años y creador de tantos superhéroes, cuenta con incontables cameos en los filmes con personajes de Marvel. Hace unos días, Lee reapareció en público durante la premiere de "Avengers: Infinity War" en Los Ángeles, y dijo: "Quiero agradecer a los fans por haber visto mis cameos durante estos años, y por supuesto por haber visto las películas. Creo que ahora ellos encontrarán el más divertido de todos los cameos".

Este aire distendido, sin embargo, contrasta con el tono de muchas noticias relacionadas a Lee. Meses atrás, fue internado en el hospital Cedars-Sinai por problemas respiratorios y cardíacos. También han aparecido denuncias de acoso sexual contra él por parte de varias enfermeras. Su abogado emitió un comunicado: "El señor Lee niega categóricamente estas acusaciones falsas y despreciables, y tiene toda la intención de luchar para proteger su buen nombre y su carácter impecable".

En el 2017 hubo otro momento delicado. En julio, Joan Lee, su compañera de toda la vida –estuvieron casados cerca de 70 años– murió a los 95 años. Ella supervisaba sus finanzas. La única heredera de ambos es su hija, la casi septuagenaria Joan Celia. Según The Hollywood Reporter, Stan Lee y su esposa firmaron un fideicomiso para su hija, a fin de proteger la herencia familiar y evitar las gestiones dudosas de ese patrimonio millonario. Este medio, además, consignó que Stan Lee lamentaba que las malas influencias ronden a su hija con tal de usurpar su dinero y propiedades.

FANÁTICOS Y DETRACTORES

​ Es muy probable que "Avengers: Infinity War" termine siendo la película más taquillera del 2018. Analistas de la empresa B. Riley FBR vaticinan que en su estreno podría recaudar tranquilamente más de US$238 millones en Estados Unidos.

Varios cineastas, no obstante, son escépticos con la fiebre de los superhéroes. El portal IndieWire recogió recientemente las declaraciones de James Cameron, el artífice de "Terminator" que anda de lleno en la preparación de las secuelas de "Avatar". El realizador afirmó: "Espero que empecemos a cansarnos de 'Avengers' muy pronto. [...] Vamos, muchachos, hay otras historias para contar más allá de machos con supergónadas sin familias haciendo cosas que desafían a la muerte durante dos horas, destruyendo ciudades en el proceso".

Jodie Foster no se quedó atrás. Ella indicó en una rueda de prensa que el cine se ha convertido en un "parque de atracciones".

También es memorable el concepto de genocidio cultural esgrimido por el cineasta Alejandro González Iñárritu. Durante una conferencia de promoción de su filme "Birdman", el mexicano señaló: "Ese es el tipo de problemas que existe en ese tipo de estrategias comerciales, donde no importa nada, es simplemente como el 'junk food' [comida chatarra]: envenenemos a los demás pero ganemos un chingo de dinero. Por eso le llamo genocidio cultural. No tiene nada de malo ver a dos tipos en traje de nylon agarrándose a patadas. No tengo problemas con eso. Pero cuando todo es acerca de eso, más el cinismo con que lo hacen, eso sí me parece peligroso".

Hay que reconocer, sin embargo, que la estrategia del 'crossover' –que junta en un mismo relato a personajes de historias distintas– es casi infalible para sus propósitos marketeros. "Avengers: Infinity War" pone en escena a unos 20 superhéroes para que se enfrenten a los secuaces de Thanos (Josh Brolin), quien debe reunir seis gemas para que el Guantelete del Infinito le otorgue un poder que le permitirá hacer lo que le dé la gana. Veremos.