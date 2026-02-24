El exclusivo fraccionamiento campestre Tapalpa Country Club fue el último refugio del capo Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, donde solía descansar y ocultarse de manera estratégica.

En el número 39 de una residencia de ladrillos, teja y madera, elementos del Ejército y de la Guardia Nacional lo ubicaron después de reunirse con una mujer, en medio de un operativo por tierra y aire para capturarlo, según la versión de las autoridades federales.

Un día después de la operación militar que concluyó con la muerte del capo, EL UNIVERSAL pudo ingresar al inmueble donde presuntamente el michoacano vivió sus últimas horas entre pinos, jardines y un ambiente campestre, propio de esta zona serrana.

En la exclusiva cabaña, la chapa de la puerta principal de madera fue forzada por los militares para ingresar a la residencia de dos pisos, de la que El Mencho huyó para después ser localizado entre los matorrales.

La entrada principal está compuesta por una cocina y comedor, en los que había una gran cantidad de alimentos, principalmente frutas y verduras, así como un refrigerador en cuyo interior hay cortes de carne y pescado. El Mencho padecía insuficiencia renal y se encontró un medicamento denominado Tationil Plus, que se utiliza como agente terapéutico complementario para esta enfermedad.

El inmueble cuenta con cuatro recámaras que estaban desordenadas y en las que había ropa y perfumes de distintas marcas, así como artículos de higiene personal.

Una de ellas tiene un altar a la Virgen de Guadalupe, San Judas Tadeo, San Chárbel, con una carta de enero de 2026 con el Salmo 91.

“La desgracia no lo alcanzará ni la plaga se acercará a su tienda, pues a los ángeles les ha ordenado que los escolten en todos sus caminos. En sus manos, lo habrán de sostener para que no tropiece su pie en alguna piedra”, señala un extracto de la oración.

También se encontró un libro de oración de Santa Rita de Casia dirigido al compadrito y un escapulario del Sagrado Corazón de Jesús.

Una vecina del Country Club narró que a las 7:20 horas comenzaron a escuchar balazos en la parte de atrás de su domicilio y al fijarse se dieron cuenta de que eran militares que decían “córrele que se nos escapa, pero ya no nos asomamos por miedo”.

Relató que los militares se fueron para la zona denominada Alta Gracia y Rancho El Pinto, ubicada en el cerro, donde se concentró el enfrentamiento con los sicarios de El Mencho.

“Aquí duraron 45 minutos con armas de distintos calibres y un helicóptero que soltó una ráfaga de balas. La persona que nos ayuda nos dijo que últimamente había llegado mucha gente del narcotráfico”.

Comentó que muchas de las casas del fraccionamiento se rentan y no se sabe quién llega o “si realmente El Mencho vivía aquí, pero para esa zona se fue”.

Y agrega: “Ahorita está tranquilo y entre semana más porque más bien son cabañas de fin de semana, es raro el que vive aquí porque son casas de descanso. Si viene en el verano va a ver muchos”.

En medio de la tensión y la presencia del Ejército y la Guardia Nacional, los habitantes de Tapalpa tratan de regresar a la normalidad, pero el panorama en el Pueblo Mágico sigue siendo de calles vacías y negocios cerrados.

Este lunes, algunas personas salieron al centro del municipio pero aún temen que se vuelva a desatar la violencia.

Para llegar al municipio jalisciense se deben sortear los bloqueos con vehículos quemados que no han sido retirados en su totalidad por las autoridades estatales y municipales.

EL UNIVERSAL contabilizó más de 10 en carreteras de los límites entre Guanajuato, Michoacán y Jalisco, algunos de los cuales seguían en llamas.

Traileros, comerciantes, turistas y pasajeros sufrieron por los bloqueos carreteros con vehículos incendiados realizados el domingo por presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras el abatimiento de su líder Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

En autopistas y carreteras de los límites entre Michoacán y Guanajuato todavía son visibles los estragos de la ofensiva desatada por los hombres de El Mencho contra el Ejército y la Guardia Nacional.

Camino al estado de Jalisco se observaron al menos cinco tráileres en llamas y humeando todavía sobre la carretera Yurécuaro-La Piedad.

En las inmediaciones del municipio de Tanhuato, Michoacán, pobladores aprovecharon para rapiñar una unidad que transportaba alimentos para ganado, sin que la Policía Municipal lo impidiera.

En ese punto, el señor Félix, vecino de la zona, relató que como a las nueve de la mañana de ayer hombres armados incendiaron y atravesaron tráileres sobre dicha vialidad de dos carriles.

Aseguró que fue sometido por los sujetos, quienes le advirtieron que regresarían “para matar gente”.

En el entronque con la autopista Morelia-Guadalajara, ya inmediaciones de Briceñas y Villa Jiménez, decenas de tráileres con mercancía diversa están varados desde ayer, así como camiones de pasajeros y de transporte particular.

Ahí se encuentra el señor Julián Velázquez Alcántar, quien quedó varado junto con un grupo de más de 20 personas que regresaban de Morelia con destino a Coahuayana, en la costa michoacana, después de asistir a un evento deportivo.

“Desafortunadamente, estamos atorados aquí desde ayer a las 11 de la mañana y no se ve para cuándo pueda estar liberado para poder desplazarnos”.

Afirmó en entrevista que le tocó ver entre tres y cuatro tráileres incendiados, lo cual lamentó porque, dijo, “están arremetiendo contra terceros que no tenemos que ver nada”.

Dijo que se desplazan a las comunidades cercanas para abastecerse de alimentos para mujeres y niños que vienen con ellos.

“Es triste porque estamos aquí tanto traileros como autobuses de pasaje. Esta es una situación que ya en el país está mucho la inseguridad, porque aquí están arremetiendo contra terceros que no tenemos que ver nada, ellos pelean y nos pasan a perjudicar a todos”, comentó.

Un convoy de elementos del Ejército y de agentes de la Fiscalía General de Michoacán se observó con rumbo a Sahuayo para reforzar la seguridad en la región.