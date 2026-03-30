/ ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.
¿Quiénes cobran la devolución del FONAVI 2026 en abril?
Un nuevo ciclo de abonos destinado a favorecer a otros miles de adultos mayores, iniciará en Perú desde el cuarto mes del año, y buscando asegurar que precisamente mayor cantidad de exaportantes al Fondo Nacional de Vivienda, gocen de sus respectivos reintegros.
El duodécimo mes del año en 2025 terminaba con una muy buena noticia dirigida a aquellos adultos mayores peruanos que por largos años le realizaron aportes al desaparecido Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi). Con respecto a precisamente las devoluciones progresivas que efectúa la Comisión Ad Hoc, hoy llama la atención todo lo referente a ese quinto grupo beneficiado desde el mes de abril, y tras completarse proceso mediante el cual terminó favoreciéndose a la denominada Lista 22. Gracias a información brindada por parte de Jorge Milla, y en representación de los exaportantes, ahora te contamos quiénes conforman dicha categoría, a partir de cuando reciben montos específicos, y mucho más.
El duodécimo mes del año en 2025 terminaba con una muy buena noticia dirigida a aquellos adultos mayores peruanos que por largos años le realizaron aportes al desaparecido Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi). Con respecto a precisamente las devoluciones progresivas que efectúa la Comisión Ad Hoc, hoy llama la atención todo lo referente a ese quinto grupo beneficiado desde el mes de abril, y tras completarse proceso mediante el cual terminó favoreciéndose a la denominada Lista 22. Gracias a información brindada por parte de Jorge Milla, y en representación de los exaportantes, ahora te contamos quiénes conforman dicha categoría, a partir de cuando reciben montos específicos, y mucho más.
¿QUIÉNES RECIBEN DEVOLUCIÓN DE APORTES COMO EXFONAVISTAS A PARTIR DE ABRIL 2026?
Tras crearse el 30 de junio de 1979 mediante Decreto Ley N° 22591, y desactivarse a fines de agosto de 1998, dicho programa que promovió Francisco Morales Bermúdez como iniciativa, hoy hace noticia nuevamente debido a confirmado inicio de nuevo ciclo de pagos cuyo proceso estará beneficiando a otros miles de exaportantes entre el cuarto y quinto mes del año.
Es así como luego de la denominada Lista 22, adultos mayores incluidos en Padrón Nacional, formarán parte de un Reintegro 5 que según Jorge Milla, representante de la Comisión Ad Hoc, esta vez favorecerá a quienes tengan 67 años o más, y estando fallecidos hubieran contado con 88 años o más hasta el 31 de mayo de 2026.
“A fines de abril o la primera semana de mayo se efectuará el pago“, reveló mediante declaraciones concedidas a Infobae, y confirmando así que alrededor de 70 mil exfonavistas podrán cobrar monto de manera efectiva, pero siempre y cuando no hayan conformado grupos previos de beneficiarios.
Para esta ocasión particular, el desembolso que busca cubrir los pagos relacionados a este Reintegro 5, ascenderán a los S/260 millones, y según lo precisado por parte de Jorge Milla de la Comisión Ad Hoc, serían los últimos destinados a favorecerlos debido a la falta de recursos.
LOS PASOS QUE DEBES SEGUIR PARA CONSULTAR EL MONTO QUE TE CORRESPONDE COBRAR COMO EXFONAVISTA
Han transcurrido 26 años desde que el Fonavi cerrara operaciones en Perú de manera oficial, y hoy miles de adultos mayores son quienes continúan esperando cobrar aquel monto cuya consulta previa respecto a la cantidad puede llevarse a cabo ingresando a plataforma con información referente a Certificado de Reconocimiento de Aportaciones y Derechos (CERAD).
La página web a la cual nos referimos le permite a cada beneficiario no solo verificar documento que certifica la cifra exacta de dinero recibido si figuras incluido en grupos de pago, por ejemplo, sino también hasta descargarlo para presentarlo ante el Banco de la Nación (BN), y de esa forma evitar inconvenientes presencialmente.
Con respecto a la consulta en sí, hoy los fonavistas deben ingresar a la plataforma del CERAD, colocando su Documento Nacional de Identidad (DNI) de 8 dígitos y año de nacimiento (Ejemplo: 123456781955), luego clave SIFONAVI, y por último código captcha antes de “Consultar” como tal.
Toma en consideración que si la respuesta es positiva a través de link compartido, la Comisión Ad Hoc suele establecer que cada beneficiario debe acercarse a ventanilla de agencia del BN, y portando documento admitido a fin de terminar haciendo efectivo el cobro de monto cuya cifra igualmente puede verificarse de manera virtual.