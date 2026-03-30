Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Carmiña Castro en una publicación de la cuenta de Instagram de su emprendimiento, 12 de abril de 2024.- Foto: @rosadelyy_/Instagram
Carmiña Castro en una publicación de la cuenta de Instagram de su emprendimiento, 12 de abril de 2024.- Foto: @rosadelyy_/Instagram
Por Agencia EFE

Autoridades mexicanas reportaron la desaparición en Sinaloa, noroeste del país, de la creadora de contenido Carmiña Castro, una joven de 29 años quien, de acuerdo con reportes locales, habría sido secuestrada por personas armadas.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.