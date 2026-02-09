Fiscalía de México halla e identifica cadáveres de cinco mineros secuestrados en Sinaloa

Escuchar
Carteles que forman parte de un monumento a las víctimas de desapariciones forzadas se ven en el centro de Culiacán, estado de Sinaloa, México, el 9 de febrero de 2026. (Jesus Verdugo / AFP)
/ JESUS VERDUGO
Por Agencia EFE

La Fiscalía General de la República de México confirmó este lunes el hallazgo y la identificación de los cuerpos de cinco de los diez mineros desaparecidos en Sinaloa, noroeste del país, hace más de dos semanas y que trabajaban para la empresa minera canadiense Vizsla Silver.

