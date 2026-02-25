Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Horóscopo de HOY, miércoles 25 de febrero del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.
ARIES (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: personas que evalúan su trabajo admitirán que sus acciones fueron las correctas. Amor: habrá calidez y armonía de intereses. Se iniciará una nueva etapa en la pareja.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: una persona que se muestra desafiante y no admite cambios será su prueba. Amor: aceptará errores con sinceridad y la seducción fortalecerá a la pareja.
GEMINIS (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: cierto estancamiento favorecerá que uno de sus proyectos pase a estar vigente. Amor: incrementará su atención en las cosas de la pareja y todo comenzará a mejorar.
CANCER (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: momento para resolver asuntos pendientes e iniciar trámites postergados. Amor: un gesto le llenará de emoción y se convertirá en el comienzo de un cálido romance.
LEO (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: surgirá una situación que le obligará a moderarse y actuar con el mayor acierto. Amor: una ex pareja comenzará a aparecer en aquellos lugares que frecuenta; atención.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: un giro inesperado en las tareas diarias le hará tomar precauciones inusuales. Amor: habrá una plena afinidad en la pareja y por eso cada encuentro será inolvidable.
LIBRA (setiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: inevitable hacer cambios, pero dada la situación, comenzará por lo pequeño. Amor: todo indica que una nueva relación se avecina porque alguien quiere acercarse.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: un colega estará en desacuerdo con unas medidas pero lo necesita. Amor: si presta atención, descubrirá a la persona que le admira en secreto.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: su entorno le hará saber su rechazo a medidas difíciles de implementar. Amor: querrá decirle a cierta persona que es el amor de su vida, aún sin saber su nombre.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: llegan noticias alentadoras sobre su proyecto evaluado por gente influyente. Amor: las emociones positivas enriquecerán el romance y fortalecerán la relación.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: circunstancias propicias para regularizar las deudas y controlar gastos. Amor: una cita se iniciará tensa pero al final será divertida y no querrá que termine.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: su fina percepción captará errores que otros no ven y su tarea se destacará. Amor: no lo notará de inmediato, pero alguien ha quedado impactado por su encanto.
__________________________________________________________________
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: DESCONFIADA DE LAS PERSONAS EXTROVERTIDAS PORQUE LA TIMIDEZ LE DA SEGURIDAD.
