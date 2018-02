"Un mundo para Julius": el desafío de llevar al clásico a la pantalla grande

Leyó por primera vez "Un mundo para Julius", ese clásico literario sobre la niñez, el dolor, la pérdida de la inocencia y los contrastes sociales, a los 12 años. La directora Rossana Díaz Costa afirma: "Me impresionó mucho. Había cosas que no llegué a entender del todo, por supuesto, pero hubo algo que sí entendí, y era esa crítica hacia la desigualdad. Yo era una chica de clase media de San Miguel, pero que por avatares de la vida estudié en un colegio de niñas ricas. Al final de la novela, está la frase sobre un Julius que se queda 'llenecito de preguntas', y yo a esa edad me quedé un poco como él. La novela me ayudó a entender el Perú. Y me dolió en el momento que lo entiendes y ves cómo es".

¿Por qué "Un mundo para Julius" se merece una película? Díaz Costa responde: "Es una de las novelas más importantes de la literatura peruana. Y a pesar de que se desarrolla décadas atrás, sus temas dialogan con la actualidad: desigualdad, discriminación, racismo, machismo, etc. Son nuestras taras como sociedad. Además, una adaptación hace que la gente se acerque otra vez a una novela. Muchos la leerán o la terminarán de leer, porque muchos chicos solo saben de ella por Wikipedia, y no la han leído realmente. Siempre es un buen momento para acercarse a sus temas, reflexionar y pensarnos como peruanos".

(Foto: TombuktuFilms Difusión) Magaly Solier y Paula Pantigoso fueron probadas para ser parte de este largometraje. (Foto: TombuktuFilms Difusión)

Sin embargo, hacer una película con recreación de época es un desafío que implica riesgos. Al respecto, ella afirma: "Esta es una de las principales razones por las que aún no hemos empezado el rodaje. Es grande el riesgo de llegar a esta etapa sin tener el presupuesto necesario para producir esta película correctamente. La recreación de época es costosa y si quiero hacer una cinta respetuosa de la obra original, no queda otra que esperar a que entre más dinero para seguir desarrollando el proyecto".

Por eso, esta adaptación cinematográfica cuenta con un fondo de inversión que está en busca de nuevos interesados. Este ofrece diversos esquemas comerciales: publicidad, funciones exclusivas de avant premiere, participación de acuerdo al porcentaje de inversión, créditos de productor y aparición en la película, etc.

BRYCE ECHENIQUE Y LA VIDA

¿No le intimidan las inevitables comparaciones entre la novela y su versión en la pantalla grande? La cineasta comenta: "Bueno, eso es inevitable, como dices. De esto me doy cuenta cuando la gente me dice: ¿y vas a incluir no sé qué en la película? Les dices que sí, y se ponen contentos. Pero si les dices que no, te dicen: ¿por qué, si esa parte es muy importante? Eso es lo que pasa con las adaptaciones: no puedo adaptar una novela de 600 páginas y hacer que todo esté en un filme de dos horas. Para mi proyecto, me he concentrado en tres momentos de la vida de Julius".

Díaz Costa añade que tiene la aprobación de Alfredo Bryce Echenique y que cuando se reúnen, ellos se ponen a conversar sobre la vida, ya que el escritor prefiere no meterse en el trabajo de la realizadora. Ella, además, indica que la película tendrá coproducción argentina y contará con las actuaciones de Magaly Solier, Liliana Trujillo, Fiorella de Ferrari, el argentino Leonardo Sbaraglia, entre otros. La distribución del filme estará a cargo de New Century Films, el representante en el Perú de Warner Bros. y Fox.