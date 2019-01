Premios Oscar 2019: conoce hoy a las nominadas a Mejor actriz de reparto

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos anunciará este martes a los nominados para la próxima ceremonia de premiación de los Oscar 2019. Regina King y Claire Foy son algunas de las favoritas para la categoría Mejor actriz de reparto.

El anuncio se dará a conocer a las 8:20 am, hora ET (Perú, México, Panamá, Ecuador, etc). Podrás seguir en vivo la transmisión desde el Facebook de la Academia.

►Alfonso Cuarón y Bradley Cooper entre nominados a los Director Guild Awards

►Oscar 2019: SAG Awards acusa a la Academia de intimidar a los actores

La última ganadora a Mejor actriz de reparto, durante la edición 2018, fue Allison Janney, por su rol en la cinta "I, Tonya". Su antecesora fue la actriz Viola Davis, por la película "Fences".

Lista completa de nominados:

(Actualizaremos en vivo)

EN VIVO: anuncio de nominados Oscar 2019. (Fuente: YouTube)

SOBRE LOS PREMIOS

​ La categoría Mejor actriz de reparto premia a aquellos actrices secundarias que destacan por sus interpretaciones sobresalientes en películas del año anterior. Este reconocimiento data de 1937, cuando se desarrolló la novena gala de premiación.

Al igual como sucede con la categoría Mejor actor de reparto, Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos selecciona a las nominadas a Mejor actriz de reparto a través de actores y actrices miembros; mientras que las ganadoras son elegidas por la Academia en su totalidad.

►En la entrega de los Oscar 2019 el show debe continuar... sin presentador

Esta premiación nació de una serie de denuncias hacia los premios Oscar por, supuestamente, favorecer con la categoría Mejor actriz solo a las principales actrices que tenían más tiempo en las pantallas. En su defecto, nació la categoría Mejor actriz de reparto.