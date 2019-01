Oscar 2019: conoce aquí a las nominadas a Mejor actriz

El momento ha llegado. La carrera de un puñado de talentosas artistas podría cambiar la mañana de este martes cuando se anuncien a las elegidas para los Oscar 2019. La categoría de Mejor actriz es una de las más esperadas de la gala y este año podrían producirse algunas sorpresas.

Glenn Close, gracias a su rol en "The Wife", que ya le valió el Globo de Oro y los Critics' Choice Awards, es una de las fijas. La cantante Lady Gaga, por su trabajo en "A Star is Born", podría competir por su primer premio de la Academia en reconocimiento a su labor actoral, recordemos que ya postuló al Oscar en el rubro de Mejor canción.

América Latina, mientras tanto, tendrá los ojos puestos en Yalitza Aparicio, la mexicana que podría ser considerada por la Academia en la lista final, gracias a la aclamada "Roma".

La ceremonia en la que se revelará la lista comenzará a las 8:20 a.m. (hora de Perú, Ecuador, Panamá, México/ Zona ET).

Podrás seguir en vivo la transmisión aquí:

EN VIVO: anuncio de nominados Oscar 2019. (Fuente: YouTube)

Lista completa de nominados a los Oscar 2019 en la categoría Mejor actriz:

(Actualización en vivo)

Entre las voceadas en las predicciones previas a la lectura de nominados de los Oscar 2019 destacaban:

Glenn Close (The Wife)

Lady Gaga (A Star Is Born)

Olivia Colman (The Favourite)

Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me?)

Emily Blunt (Mary Poppins Returns)

Yalitza Aparicio (Roma)

Elsie Fisher (Eighth Grade)