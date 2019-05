"Star Wars": Peter Mayhew, el actor que dio vida a Chewbacca, falleció a los 74 años

Peter Mayhew, el hombre que dio vida al personaje Chewbacca de "Stars Wars", falleció según publicación de su familia en Facebook.

"Nos dejó la noche del 30 de abril de 2019 con su familia a su lado en su casa del norte de Texas", indica el post de la familia de Peter Mayhew.

Peter Mayhew caracterizó al popular personaje de Star Wars en la trilogía original que inició en mayo de 1977. "Star Wars Episodio III: La Venganza de los Sith" y "Star Wars: The Force Awakens".

"Luchó para no volver a estar en silla de ruedas para mantenerse de pie y retratar a Chewbacca una vez más en 'Star Wars: The Force Awakens'", indica el mensaje en Facebook. "También tuvo participación en 'The Last Jedi' en un intento de enseñarle a su sucesor", dice la publicación.