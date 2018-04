El peruano con la colección de cómics más grande de Latinoamérica

Pocas personas en el mundo –y ninguna en Latinoamérica– se pueden ufanar de tener más comics que Fernando Franco.

“Tengo más de 66 mil cómics y cada año intento aumentar mil más. Además, tengo unos 2 mil o 3 mil repetidos, listos para ser cambiados”, cuenta el coleccionista peruano.

—Tu primer cómic no tuvo que ver con superhéroes, fue del pato Donald...

[Risas] Sí, quería un cómic de Superman, pero a mi papá le pareció que podía ser muy violento. Menos mal luego encontré a Super Ratón y fue lo más cercano que conseguí a Superman por esas épocas.

—Pero luego te sacaste la espina en Arequipa.

Sí, allá pasaba la Navidad con mi familia. Mi abuelo tenía una librería. Un día fuimos a su tienda y vi una cantidad tremenda de revistas, le pedí algunas y aceptó. Todos los días me llevaba como 50, terminé regresando a Lima con unas 500 revistas. Tenía de todo, de vaqueros, de superhéroes, juveniles, ¡de todo! Menos cómics peruanos; es más, ni sabía que existían porque la oferta era limitada.

“Yo soy más fan de DC comics, pero Marvel ha encontrado la fórmula para llevar el cómic al cine”.

—Ahora esto ha cambiado, recomiéndame algunos.

De los actuales está la “Chola Power”, “Conexión” de Antonio Carlín, “La Blanquirroja” de Brenda Román o “Cornucopio” de Juan Carlos Silva. Los podrán encontrar en el Día del Cómic Festival [del 4 al 6 de mayo en Jesús María].

—Volvamos a tu colección...

Sí, regresé a Lima y comencé a adquirir más. En ese tiempo podías conseguirlas en los quioscos o en los cines, otro punto era el Parque Universitario, pero ahí alquilaban revistas bajo toldos malolientes [risas]. Poco a poco fui consiguiendo revistas antiguas. Así hasta 1983…

—¿Qué pasó ese año?

Acompañé a mi abuelo a la Distribuidora Inca y me encontré con estantes llenos de revistas, era el paraíso. Él se quedó negociando y yo empecé a sacar todas las que podía, sumaron unas 1.000 o 1.500, que ahora no se consiguen en ese estado.

—La década siguiente fue, más bien, una pesadilla.

Sí, terminé el colegio y las revistas dejaron de llegar. No sabía por qué, los vendedores tampoco. Entré a la universidad, dejé de coleccionar por un tiempo y recién lo retomé en 1992, cuando me enteré de que el terremoto del 86 en México había destruido la editorial Novaro y por eso no llegaban más. Además, descubrí que desde 1976 había una prohibición del gobierno militar sobre un tipo de revistas de México y Chile. Pero lo más importante de todo fue enterarme por TV de que Superman había muerto. Ese fue el reenganche de muchos coleccionistas peruanos. Armando Milla sacó un artículo en Somos de El Comercio donde comentaba qué había pasado con los superhéroes: Superchica había muerto, Flash también y Superman. No podía creer lo que me había perdido.

—Cuéntame algo que pocos sepan de un personaje.

En un cómic encontré la edad de Supermán, nació el 29 de febrero de 1938.

“Algo curioso es que desde 1910 el enfoque del cómic peruano estaba en la sátira política. Siempre nos han dado material”.

—¿Hasta dónde has ido para conseguir un cómic?

Hasta el cerro San Cristóbal y a La Parada en una hora que no era la adecuada. Pero el que más me costó hallar fue Superman #1, lo conseguí en una tiendita de Surquillo y después de eso lo veo por todos lados [risas].

—¿De cuándo es la revista más antigua de tu colección?

Tengo una de 1908, es peruana. Se llamaba “Variedades”, tiene trabajos de artistas como Pedro Chale o Vinatea Reinoso. También tengo una edición de “Monos y Monadas” de 1911. Algo curioso es que desde esa época el enfoque estaba en la sátira política. La política peruana siempre nos ha dado material para cómics [risas].

—Hoy estrenaron una nueva película basada en cómics, ha resultado todo un éxito llevarlos al cine.

Y no creo que haya problema si respetan la esencia del cómic. En ese sentido, creo que la que mejor lo hace es Marvel porque incorpora elementos que se ven en las historietas de los 60 y 70. DC Comics ha tenido altibajos. Yo soy más fan de DC, pero Marvel ha encontrado la fórmula para llevar el cómic al cine. El problema con DC Comics está en que ha hecho muy complejos a sus personajes, por ahí se salva Batman.

Perfil del personaje

Fernando Franco

Coleccionista de cómics

​Tengo 46 años y recibí mi primer cómic cuando tenía 2. Estudié en el Liceo Naval Almirante Guise y luego Ingeniería de Sistemas en la Universidad de Lima. Tengo dos hijas. Actualmente trabajo en el Reniec. No dejen de visitar: www.diadelcomic.com.