MET Gala 2019: Harry Styles impacta con su look en la alfombra rosa | FOTOS El ex One Direction Harry Styles debutó en la MET Gala con un look que pasará a la historia

- / - MET Gala 2019. Así fue el paso de Harry Styles por el evento de la moda estadounidense. Foto: AFP. - / - MET Gala 2019. Así fue el paso de Harry Styles por el evento de la moda estadounidense. Foto: AFP. - / - MET Gala 2019. Así fue el paso de Harry Styles por el evento de la moda estadounidense. Foto: AFP. - / - MET Gala 2019. Así fue el paso de Harry Styles por el evento de la moda estadounidense. Foto: AFP. - / - MET Gala 2019. Así fue el paso de Harry Styles por el evento de la moda estadounidense. Foto: AFP. - / -