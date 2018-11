Avril Lavigne habló por primera vez de la teoría que asegura que está muerta

Desde hace más de una década circula en internet una teoría que asegura que Avril Lavigne se suicidió en el 2003 y su carrera continuó con una doble llamada Melissa Vandella.

De acuerdo a esta teoría tan popular en la red, Lavigne acabó con su vida triste por la muerte de su abuelo. En ese tiempo, ya era una superestrella, sus sencillos "Sk8r Boi" y "Complicated" habían alcanzado éxito mundial; pero su vida estaba fuera de foco y la cantante habría elegido suicidarse, sin antes dejar a alguien idéntica a ella para que siga con su éxito.

Este terrible rumor que hasta el día de hoy se escucha, se originó en Brasil y ha ido en aumento, tanto que en las redes sociales comparan las fotografías de Avril del 2003 con las más actuales y siempre encuentran diferencias.

Sin embargo, el cambio no solo sería físico sino también en su estilo de música y composición; en el 2017 lanzó el álbum "Under My Skin" y muchos de los cibernautas pensaron que Melissa quería mostrar su verdadera identidad.

Avril Lavigne recientemente ha regresado a los escenarios musicales luego de 5 años de ausencia por padecer la enfermedad de Lyme y desde el 2003, nunca había aclarado este rumor; hasta ahora.

En una entrevista con la emisora australiana, Kiss 1065 le preguntaron acerca de este tema y ella respondió: "Sí, algunas personas piensan que no soy la verdadera yo, ¡lo que es tan raro!, no logro entender por qué pensaron eso".