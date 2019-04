BLACKPINK: así fue la presentación de las estrellas del K-Pop en Coachella 2019

El K-Pop ha conquistado al mundo. Y es que, además del fenómeno BTS, otros actos surcoreanos están llamando la atención en occidente. BLACKPINK es sin duda uno de los más destacados. Prueba de ello es el reciente show que la agrupación femenina ofreció en Coachella 2019, uno de los festivales musicales más grandes del planeta.

Jennie, Rosé, Lisa y Jisoo, las integrantes de BLACKPINK, fueron parte del cartel de la primera fecha del evento que se celebra en Indio California. Las jóvenes subieron al escenario en Empire Polo Club y ofrecieron un setlist de 13 canciones. No faltaron los clásicos 'chants' y luces de sus fanáticos.

De esta manera, las artistas pasarán a la historia como la primera agrupación femenina de K-Pop en ser parte del festival de Coachella. Aunque no serán el único número asiático en el evento 2019: la organización también contrató a sus compatriotas Hyukoh y Jambinai y a las japonesas Perfume.

BLACKPINK se encuentra actualmente promocionando "Kill This Love", su más reciente álbum, material que las tiene en gira por los Estados Unidos. En breve también se presentarán en el programa de James Corden.

Durante su paso por Coachella, la agrupación interpretó el sencillo oficial de su nuevo disco, publicado apenas el 4 de abril.

Y también "Ddu-Du Ddu-Du", la canción que ya ostenta el récord de ser el video de K-Pop más visto en YouTube en menos de 24 horas:

Este fue el setlist completo de BLACKPINK en Coachella 2019:

DDU-DU DDU-DU

Forever Young

Stay

Whistle

Kiss and Make Up

Solo

KillThis Love

Don't Know What to Do

Kick It

See U Later

Playing with Fire

BOOMBAYAH

As If It's Your Last

BLACKPINK se formó en el año 2016 y es parte de la empresa YG Entertainment, que también maneja a PSY, Se7en y las desaparecidas 2NE1.