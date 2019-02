Grammy 2019: BTS no pudo llevarse a casa el premio al que estaba nominado

BTS hizo historia en la edición 2019 de los Grammy al conseguir su primera nominación al premio más importante de la música; sin embargo, el septeto K-Pop no pudo imponerse en su categoría.

La estrellas asiáticas competían en el apartado de Mejor diseño de empaque por el trabajo del director de arte Doohee Lee en la tapa del álbum "Love Yourself: Tear".

Durante la ceremonia no televisada de los Grammy 2019 se anunció el ganador de esta categoría y el resultado no fue favorable para los BTS.

"Masseduction", de St. Vincent se llevó el reconocimiento por el trabajo del director de arte Willo Perron.

Anuncio de resultados de la categoría de BTS en los Grammy.

Otras producciones que competían en esta categoría del Grammy 2019 con BTS eran: "Be the cowboy" de Mitski, "The Offering" de The Chairman y "Well Kept Thing" de Foxhole.