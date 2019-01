Gian Marco le cierra las puertas al reggaetón: "En la vida lo voy a hacer"

Gian Marco empieza este año con un nuevo videoclip bajo el brazo. Tras el lanzamiento de "Tú no te imaginas" y "Bésame" a fines del 2018, el cantautor peruano regresa con "Sácala a bailar"; el tercer sencillo de su álbum "Intuición".

Rodado en el Callao Monumental, La Perla y la Unidad Modelo No. 5, "Sácala a bailar" de Gian Marco cuenta con la participación estelar de la modelo peruana Natalie Vértiz.

"La canción la hice casi en vivo. Mientras que escribía los versos, iba grabando la canción y lo primero que pensé fue en esta chica de vestido color melón, zapatos rojos y cabello suelto. Cuando la vi (a Natalie) vestida así, dije: 'Claro, era ella'", confesó Gian Marco.



Por su parte, Natalie Vértiz admitió estar emocionada por la oportunidad de colaborar con un artista nacional reconocido. "Si hay algo que me gusta en esta vida es estar rodeada de artistas que me inspiran a crecer. Estoy encantada", dijo.

En conferencia de prensa, el cantante señaló: "Reggaetón en la vida voy a hacer, no, no, no (...) Esto no es un reggaetón, porque yo no soy reggaetonero. Esta canción ("Sácala a Bailar") es una canción tropical, es una canción que tiene mezcla de cumbia y de folclore peruano (...) Me ha resultado siempre difícil clasificar mi música (...) Esta canción es la prima hermana de 'Te mentiría'".

Combinando pegajosos ritmos latinos, el video musical de "Sácala a Bailar" marca el nuevo camino de Gian Marco al lado de Tondero, quienes son los nuevos encargados de manejar su representación nacional e internacional. A continuación, puedes disfrutar del clip.

"Sácala a bailar" de GianMarco. (Fuente: YouTube).

Gian Marco inicia su tour "Intuición Gira Nacional 2019" este jueves 14 de febrero en el Jockey Club, parcela H. Las entradas ya están disponibles en Teleticket de Wong y Metro.