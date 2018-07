Café Tacvba: "Hemos tomado un receso de 'La ingrata'"

Las exploraciones y viajes sonoros de Café Tacvba incluyen indie rock, electrónica, ritmos folclóricos de México y otras latitudes, ludismo, descargas eléctricas, refinamiento romántico y el brillo del pop imperecedero. La banda tocará este 11 de agosto en Rock en Lima, festival en el que también estarán Vicentico, Maná y otros músicos.

Por teléfono, El Comercio conversa con Meme (su nombre verdadero es Emmanuel del Real), tecladista, guitarrista, cantante y compositor del cuarteto azteca.

—En un portal de música se lee que "Jei Beibi" (2017), el último disco de la banda, tiene influencia de la chicha peruana. ¿Es así?

No sé si alguno de nosotros lo dijo. Podría decir que sí, pero no lo sé. Cuando tuvimos la oportunidad de salir a otros países, me di cuenta de cómo íbamos absorbiendo las ideas o sorpresas que encontrábamos en otros lugares, y cómo nos íbamos enriqueciendo. Yo encuentro a la cultura peruana como la más cercana a la nuestra en toda Latinoamérica, ya sea en sus gestaciones, formaciones, resultados o la riqueza de la comida, y muchas otras cuestiones. Hay de todo. No dudo de que la chicha peruana y muchas otras cosas nos hayan influenciado.



—¿Cómo vislumbras el futuro de México? Acaban de elegir a un nuevo presidente, Trump está a la vuelta de la esquina, los problemas fronterizos y los contrastes entre los conflictos y la riqueza cultural siguen ahí…

Por eso también veo tanta similitud con el Perú. Hay influencias de tantas culturas y relaciones con tantas cosas. Es una explosión permanente de conflictos y aciertos.



—Pero en lo político podemos ser una lágrima.

Sí. Nosotros nos encontramos en una ubicación geográfica muy compleja. Una de las mayores potencias está arriba de nosotros, con una demanda de drogas que hace que seamos productores y conductores de todo lo que ellos solicitan. Al mismo tiempo, somos criticados y no somos bienvenidos. Es una ambivalencia que ha hecho que nuestra sociedad se encuentre en un período muy peligroso, con una generación que ha crecido con toda esta cultura del narco, porque a veces no hay más posibilidades. Hay un hartazgo de la clase política, la violencia, la corrupción y la inequidad. Otra parte de la población desea otro rumbo.



—¿Han podido darle la vuelta al asunto relacionado con una canción tan querida, bailada y coreada como "La ingrata"?

¿Te refieres al tema de que no la estamos tocando?



—Sí. ¿Cómo están gestionando la polémica que se ha suscitado con la canción?

Ahora con el tema tan abierto del feminismo, han aparecido tantas historias que no se sabían y tantas informaciones que estaban ocultas. Ha sido importante que esto se manifieste y se divulgue, y que tantas personas tengan una postura clara. Al poder hablar, conversar y compartir información, se encontrará un mejor lugar. Que nosotros dejemos de tocar la canción, eso ya genera más conversación. Y si eso ayuda para algo, me parece muy sano […] Entendemos que este momento es sensible.



—La canción es una especie de parodia de un corrido norteño mexicano.

A algunos eso les puede resultar no tan divertido en este momento. Entendemos eso. Por eso hemos tomado un receso de la canción. Repito: la conversación sigue ahí. Espero que, en un momento dado, nosotros –los del grupo– también nos encontremos nuevamente en esa conversación. No sé cómo va a pasar ni cuándo ni dónde. También hemos notado que si bien es una canción importante que genera una celebración y una energía que no se reproduce con ninguna otro tema, hemos podido hacer los shows sin depender de ella. Creo que nuestro repertorio nos sustenta.



MÁS INFORMACIÓN:

Festival Rock en Lima, con Café Tacvba, Vicentico y otros artistas

Fecha: 11 de agosto.

Lugar: Estadio Monumental.

Entradas: Teleticket.