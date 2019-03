El reggeatón y su paso por los 'late night shows' estadounidenses | VIDEOS

Los latinos siguen dando de qué hablar. Desde el fenómeno internacional de "Despacito" en el 2017, la música latina no solo ha logrado posicionarse en los primeros puestos de los 'charts' globales de música. Esta viralización ha permitido que el idioma deje de ser un problema y que géneros como el reggaetón se convierta en uno de los favoritos de las plataformas digitales.

Siguiendo con la cosecha de éxitos, Daddy Yankee suma uno más a su lista. El puertorriqueño hizo historia el último miércoles en la televisión estadounidense al convertirse en el primer artista en cantar en español en "The Late Late Show de James Corden", programa de la cadena CBS.

Daddy Yankee: "Con Calma" en "The Late Late Show with James Corden"



Sin embargo, es necesario recalcar que Daddy Yankee no es el primer 'reggaetonero' en debutar en la TV estadounidense. De hecho, fue el colombiano J Balvin quien se presentó junto a Nicky Jam en agosto del año pasado en "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon". Programa en el que interpretó sus exitosos temas "Mi Gente" y "X".

J Balvin & Nicky Jam: "Mi Gente"/"X" Medley en "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" (agosto 2018)

A este hito le siguió las presentaciones de sus colegas como Bad Bunny, quien se refirió a Puerto Rico en sus dos participaciones en el programa del comediante Jimmy Fallon.

Bad Bunny: "Estamos Bien" (TV Debut) en "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" (septiembre 2018)

No obstante, hasta el momento J Balvin conserva la corona del primer puesto al ser el reggaetonero con mayor número de presentaciones en los 'late shows' estadounidenses: dos veces en el 'talk show' de Fallon y una el año pasado junto a Zion y Lennox en el programa "Live From Jimmy Kimmel!", el cual se lleva a cabo en Los Ángeles.

J. Balvin: "No Es Justo" ft. Zion & Lennox en "Live From Jimmy Kimmel!" (octubre 2018)

J. Balvin: "Reggaeton" en "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" (enero 2019)

Aunque el éxito de este género es un hecho inevitable, Balvin no ha dudado utilizar sus redes sociales para criticar que muchos de estos programas o premiaciones utilizan a los latinos para elevar su ráting. "No nos utilicen para eso", escribió. En otra ocasión, el intérprete utilizó su cuenta en Instagram para enviar un mensaje a todos los detractores que critican el crecimiento de este género. "Esos detractores del reggaetón, que dicen que no les gusta este género, pero que muy en el fondo lo bailan y les gusta, aunque no lo reconozcan", expresó.

Bad Bunny y Jimmy Perform cantan "MIA" en las calles de San Juan, Puerto Rico