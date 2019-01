Karol G revela: "Hay canciones de Anuel AA que no pasan mi filtro" |VIDEO

Karol G y Anuel AA sorprendieron en 2018 al confirmar que viven un romance. Sin embargo, poco se conoce hasta el momento sobre los inicios de su relación. En YouTube, la colombiana grabó una entrevista para un show de espectáculos y acabó con algunos misterios en torno a cómo conoció al trapero.

Karol G explicó que su primer contacto con Anuel AA llegó cuando este le propuso grabar una canción.

"Yo soy de esas mujeres que escucha algunas canciones de Anuel AA y otras no pasan mi filtro porque son muy explícitas. Cuando recibí la propuesta de hacer esta canción con él (‘Culpables’), obviamente, él me dijo que quería respetar lo que era, respetar lo que como mujer represento en la industria y lo que he defendido. Eso me encantó porque eso es un artista", contó Karol G.

"Él me dijo que quería hacer una canción limpia que le demuestre a su público que es más de lo que ya había hecho Anuel AA. Estamos para evolucionar la industria", agregó la cantante de "Mi cama", como se aprecia en la entrevista en YouTube.



Asimismo, Karol G aseguró que su relación nació como un amor a primera vista ya que desde que se conocieron, sintieron que eran el uno para el otro.

"Nos conocimos grabando el video de 'Culpables' y desde que nos conocimos hicimos 'clic'. Conocí su persona, como es, lo que ha vivido y los motivos por los que se expresa así en sus canciones. Lo más brutal es que nos enchufamos en que la canción sea diferente. Desde ahí empezamos a postear cosas juntos hasta que salió la canción y fue un boom", expresó en la entrevista.

Karol G habla de su relación con Anuel AA. (Fuente: YouTube)

Cabe recordar que hace dos días Karol G y Anuel AA presentaron el videoclip de su nuevo sencillo juntos "Secreto". El clip compartido en YouTube cuenta con más de 29 millones de reproducciones y las imágenes muestran la intimidad de su relación y cómo celebran sus fiestas juntos.