Christina Aguilera está lista para su regreso a la música y para ello se unió a Demi Lovato, la que vendría a ser su sucesora en cuanto a potencia vocal, en el tema "Fall in Line", tercer corte del disco "Liberation" que ya está disponible en YouTube.

La canción es un mensaje a las mujeres jóvenes, para que no cesen en sus sueños pese a la opresión masculina en la sociedad: "Y debo pagar por esto. Me querrán quemar en la hoguera, pero tengo fuego en las venas. Y no nací para caer en la línea", se oye en el coro.

Si bien el tema llega en tiempos de #MeToo y #TimesUp, Christina Aguilera explica que la letra no nació por la coyuntura, sino por una batalla que la cantante asumió muchos años atrás.

"Escuchas 'Fall In Line' y piensas que está inspirada en #MeToo o Donald Trump, pero no es así. Se creó mucho tiempo antes. Es algo que siempre he sentido en lo más profundo", declaró la cantante a la revista "W".

Christina Aguilera y Demi Lovato- Lyric video de "Fall in Line". (Fuente: YouTube)

Sobre Demi Lovato, Christina Aguilera dijo que le propusieron su nombre para el dueto porque ella había pedido intérpretes con capacidad para alcanzar "notas altas".

"Ella lo llevó al siguiente nivel. Casi llore cuando la escuché por primera vez", recordó Aguilera, quien era una de las artistas favoritas de Lovato en su niñez.

"Espero que disfruten de esta canción tanto como yo. Para mí ha sido un honor unir mi voz en este himno para las mujeres con una de las personas más inspiradoras que jamás he conocido", escribió la joven en Twitter.

