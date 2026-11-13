El Almuerzo Tradicional del Centro Ann Sullivan del Perú es una oportunidad para que la generosidad se convierta en aprendizaje, independencia y esperanza.
El Almuerzo Tradicional del Centro Ann Sullivan del Perú es una oportunidad para que la generosidad se convierta en aprendizaje, independencia y esperanza.
Por Redacción EC

Hay encuentros cuyo significado va mucho más allá de compartir una mesa. El Almuerzo Tradicional del Centro Ann Sullivan del Perú (CASP) es uno de ellos: una oportunidad para que la generosidad se convierta en aprendizaje, independencia y esperanza.

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