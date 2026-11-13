Hay encuentros cuyo significado va mucho más allá de compartir una mesa. El Almuerzo Tradicional del Centro Ann Sullivan del Perú (CASP) es uno de ellos: una oportunidad para que la generosidad se convierta en aprendizaje, independencia y esperanza.

Desde hace diez años, el Comité de Apoyo del CASP, presidido por la señora Miki Miró Quesada, organiza esta cita que reúne a empresas, familias y amigos alrededor de un mismo propósito: contribuir a transformar la vida de personas con habilidades diferentes de escasos recursos económicos que se educan en el Centro.

La nueva edición se realizará el 21 de noviembre, a las 12 del mediodía, en el restaurante Huaca Pucllana. Las entradas ya se encuentran agotadas, una muestra de la solidaridad que, año tras año, da vida a esta entrañable tradición.

Detrás de esta causa hay anhelos profundamente humanos: que un hijo aprenda a comunicarse, que pueda hacer más cosas por sí mismo y que tenga oportunidades para participar en su comunidad. Cada aprendizaje abre un camino hacia una mayor independencia y representa una alegría compartida por toda su familia.

Por eso, este almuerzo es también una forma de acompañar a las familias que trabajan cada día por el futuro de sus hijos y de recordarles que cuentan con una comunidad comprometida con ellos.