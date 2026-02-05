Centro Ann Sullivan comparte modelo peruano en congreso internacional sobre autismo

“¿Qué pasaría si la clave para desarrollar el potencial de un niño no estuviera en manos de un solo experto, sino en la poderosa alianza de dos?“, es la pregunta de la que parte ”El Poder de Dos", un modelo de intervención creado por el Centro Ann Sullivan del Perú (CASP). Precisamente, este enfoque innovador fue presentado por su fundadora, la Dra. Liliana Mayo, en el congreso de la Asociación por el Análisis de Conducta Internacional (ABAI, por sus siglas en inglés).

La invitación a la Dra. Mayo representa, según el centro, un importante reconocimiento al trabajo pionero del CASP. El enfoque innovador que presentaron promueve una alianza activa y sostenida entre familias y profesionales, en búsqueda de lograr mayor independencia, autonomía y calidad de vida en personas con autismo.

Así, en la ponencia logró compartir estrategias prácticas, resultados medibles e historias inspiradoras que demuestran cómo este modelo puede ser replicado en distintos niveles de educación inclusiva en América Latina.

A través de una intervención constante, la familia adquiere un rol protagonista en la educación de las personas con habilidades diferentes. Así, reciben entre 64 y 102 horas de capacitación al año, incluyendo sesiones grupales, prácticas y acompañamiento en casa.

Cabe resaltar que el congreso de ABAI es un importante evento reúne anualmente a los principales especialistas que desarrollan y evalúan tratamientos en el campo del análisis conductual aplicado. Esta disciplina resulta clave en la educación y atención de personas con autismo y otras habilidades diferentes.

¿Qué labor realiza el Centro Ann Sullivan?

Desde su fundación en 1979, el Centro Ann Sullivan del Perú se posicionó como una organización de educación sin fines de lucro con el objetivo de mejorar la vida de personas con habilidades diferentes, con diagnósticos como autismo, síndrome de Down y otros desórdenes en el desarrollo.

Actualmente, cuentan con un equipo de más de 60 especialistas, dirigidos por la Dra. Liliana Mayo, que aportan en diversas áreas con un objetivo en común. La misión del centro es: “Transformar la vida de familias que tienen hijos con habilidades diferentes para que sean independientes, productivos y felices”

Parte de su propuesta se da de la mano de la Escuela de Familias, un espacio vital y articulador del proceso. En el mismo, se crean y comparten ponencias de forma virtual con temas de interés para la comunidad de personas con habilidades diferentes y, posteriormente, se ofrecen sesiones de práctica en grupos pequeños.

Ann Sullivan llega a casa

Para fomentar la participación y continuar con una propuesta que evoluciona, el CASP presenta una serie de programas de educación virtual para familias. La idea es que las mismas puedan acceder de forma digital a los contenidos, permitiendo que padres de provincias o que viven lejos del centro Ann Sullivan, puedan capacitarse sin necesidad de trasladarse.

La propuesta busca ampliar el acceso a una formación especializada, práctica y basada en evidencia. Está pensada para familias con integrantes con autismo, síndrome de Down, déficit cognitivo y parálisis cerebral, desde los 2 años de edad.