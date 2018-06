"El nuevo modelo de educación debe enseñarnos a ser mejores humanos"

Desde el 2012, unos 600 proyectos de innovación han sido incubados por Optimize, una organización que apuesta por sacar a los alumnos de las aulas y enfrentarlos a los problemas globales.

"Cuando inicié esto tenía 22 años y muchos pensaban que no lograría ningún cambio. Ahora, 300 de esos 600 proyectos son realidad", explica Jeff Sorensen, cofundador de Optimize y parte de la lista de "Forbes 30 Under 30", que hoy ofrecerá una charla en la Feria Tecnológica Escolar del colegio San Pedro.

— Cuando te graduaste no encontrabas trabajo, ¿cuánto influyó eso?

[Risas] Sí, es cierto. Debo admitir que en ese momento no pareció algo bueno. Pero noté que si bien en la universidad era bueno escribiendo sobre algunas cosas y pensándolas, en realidad no había construido algo con lo que pudiera decirle a una compañía: “¡Hey, esto es lo que hago!”. Eso fue parte de lo que me empujó a fundar Optimize. Mi experiencia de no ser capaz de obtener un trabajo por no reunir ciertas habilidades me hizo pensar en que algo debe cambiar en el modelo de educación superior, darle oportunidades a los jóvenes para salir e impactar al mundo.

— ¿Ese es el modelo educativo que requiere estos tiempos?

Sí. Vivimos en un momento donde necesitamos reconocer que los jóvenes tienen mucho que ofrecer, no podemos esperar a que envejezcan para que hagan algo. Por eso me anima tanto estar en el Perú, se les debe decir a las universidades y a las compañías cómo participar en este futuro de la educación. El modelo antiguo ya no nos prepara para superar los retos del presente.

"los jóvenes tienen mucho que ofrecer, no podemos esperar a que envejezcan para que hagan algo".

— Y dejar los salones concebidos en la revolución industrial...

¡Exacto! Este modelo fue pensado para convertir a los humanos en máquinas y trabajar en las líneas de ensamblaje. El nuevo modelo debe reconocer que no seremos mejores máquinas que los robots, en lugar de eso debemos intentar ser mejores humanos. Pensar qué problema quiero resolver y con qué acción lo haré, por ejemplo, es muy humano.

— “¿Por qué no lo hago yo?”, dices que esa es la gran pregunta detrás de un emprendedor.

Así es. Es un llamado a la acción, un sentido de pertenencia, trabajar por lo que nos importa. Pero también es una oportunidad de reflexionar sobre tus habilidades, qué puedes hacer y qué necesitas aprender.

— ¿En qué consiste exactamente su labor?

Hemos creado una alianza con la Universidad de Michigan en la que trabajamos a tiempo completo para la universidad y cada año tenemos alumnos que presentan nuevos proyectos. En los últimos cinco años hemos ayudado a 25 mil alumnos. Nuestro programa, básicamente, los acompaña desde que conciben la idea hasta que se convierte en realidad, ofrecemos una tutoría durante ese camino.

— ¿Qué tipos de proyectos has visto en estos años?

Los alumnos escogen temas tan variados que he visto desde granjas urbanas con la que permiten que haya acceso a comida saludable local de forma sostenible hasta iniciativas como Blueprints for Pangaea, donde los jóvenes recolectan medicamentos que son desperdiciados en ciertos hospitales y los distribuyen en otros donde son necesitados con urgencia. También está Gwydion, una compañía de realidad virtual que construye tecnología para investigación y aprendizaje en las universidades. Y uno de mis favoritos está en el Perú…

— ¿Cuál es?

United Technologies for Kids (UTK), fue fundado por Giuliana Huerta Mercado y busca movilizar a los estudiantes de escuelas en EE.UU. y el Perú para implementar laboratorios innovadores. Es solo una muestra de los más de 300 proyectos que incubamos y ya son realidad.

— Más allá de la variedad de proyectos, ¿hay un gran tema común que preocupa a los jóvenes?

Todos tienen su propia pasión y acercamiento pero finalmente buscan crear un futuro justo y sostenible. Vemos a muchos chicos trabajando en proyectos que garanticen el acceso a una buena educación. Pero, además, la gente está preocupada por cómo regenerar nuestros recursos para las futuras generaciones.

— En ese sentido, vivir en países en vías de desarrollo resulta una ventaja por la cantidad de oportunidades de mejora que hay.

Exacto, estoy de acuerdo con que hay más oportunidades. Cada problema es una oportunidad de involucrarse. Una de las formas de encontrar pasión y propósito es que el mundo que te rodea te importa.

"Vemos a muchos chicos trabajando en proyectos que garanticen el acceso a una buena educación".

— Muchas veces creemos que estos grandes cambios se limitan a ser guiadas solo por grandes mentes.

[Risas] La idea de que solo gente especial con alguna habilidad especial puede estar a cargo y decidir el futuro de la sociedad lleva establecida mucho tiempo. Y creo que la gente con poder la ha usado para asegurarse de que los otros crean que no pueden hacerlo. Todo ser humano es creativo, capaz de hacer preguntas y participar en la creación del futuro en el que quiere vivir. Todos somos parte importante de la conversación y las acciones para crear el mundo del futuro.

— Como en la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel.

¡Sí! Mucha gente reniega sobre sistemas en el que uno ejerce poder sobre varios, como en las monarquías, pero aún se rigen bajo varios de sus conceptos. Es hora de pasar de sus ideas.

— Has recibido consejos de Dan Gilbert, conocido como quien tiene la clave de la felicidad. ¿Qué te dijo?

Dan afronta los mismos problemas que todos. Es muy interesante pero creo que, en términos de sabiduría y la búsqueda de la felicidad, no es diferente a nadie. Tiene más dinero y recursos, que es muy importante, pero no es que tenga un mayor entendimiento que el resto.

— ¿Cuál es tu sueño con este proyecto?

Mi idea de éxito es inspirar a la mayor cantidad de gente que pueda, que todos se integren en crear una visión positiva del futuro. Entonces, mi idea de felicidad depende de cada día hacer lo posible para que la mayoría se involucre en eso.



***

Ficha del personaje



Jeff Sorensen

Cofundador de Optimize



Nací en Michigan hace 28 años. Estudié Ciencias Políticas y Filosofía en la Universidad de Michigan y desde el 2014 dirijo el departamento de Innovación Social. Amo leer y tocar el piano. Pueden conocer más sobre nosotros en: www.optimizemi.org.