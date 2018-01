Cerca de 200 organizaciones defensoras de derechos civiles pidieron al secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, no incluir en el censo del 2020 una pregunta sobre ciudadanía estadounidense tal como solicitó recientemente el Departamento de Justicia.

La coalición, llamada "The Leadership Conference on Civil and Human Rights", formuló la solicitud en una carta dirigida a Ross que fue difundida el miércoles por la noche. Según los observadores, podría disminuir la participación de los inmigrantes que temen que el gobierno pueda usar la información en su contra. Todo ello no permitiría reflejar una real imagen de aquello que sucede en Estados Unidos.

El portavoz Devin O’Malley dijo a The Associated Press que el Departamento de Justicia pidió incluir la pregunta sobre ciudadanía desde diciembre con la intención de obtener estadísticas sobre la población en edad y en capacidad legal de votar con la finalidad de proteger a los votantes contra discriminación racial. Pero en su carta las organizaciones civiles refutan la necesidad de incluir la pregunta en el cuestionario para garantizar el cumplimiento de la Ley de Derechos Electorales, vigente desde 1965 para proteger los derechos electorales de las minorías étnicas.

“La justificación para esa solicitud debe verse con escepticismo y como un intento de complicar los preparativos finales de un conteo que enfrenta numerosos obstáculos, incluyendo financiamiento inadecuado y atrasado, riesgos de seguridad cibernética y un ambiente de miedo por retórica anti-inmigrante”, señala la carta.

Las familias con ciudadanos estadounidenses y extranjeros y las familias inmigrantes “tendrán miedo de proveer información al gobierno federal en 2020, ante el agitado ambiente de temor que la retórica y las políticas anti-inmigrantes han generado”, agrega la misiva.

Michael C. Cook, portavoz de la Oficina del Censo, indicó a la AP que ese despacho recibió la solicitud del Departamento de Justicia y que el secretario Ross tomará una decisión antes del 31 de marzo, fecha límite para que la Oficina del Censo envíe al Congreso el cuestionario final del censo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó “criminales” y “violadores” a los inmigrantes mexicanos durante su campaña electoral y su mandato ha dado énfasis a los perjuicios de la inmigración ilegal para la sociedad estadounidense.

Tras llegar a la Casa Blanca ha puesto fin a una protección migratoria temporal para ciudadanos de Nicaragua, El Salvador y Haití. También dio plazo hasta marzo de 2018 para que el Congreso defina la suerte de casi un millón de inmigrantes traídos a Estados Unidos sin autorización cuando eran niños, hasta ahora protegidos por un beneficio conocido por sus siglas en inglés como DACA.

Trump desmanteló la semana pasada una controversial comisión que había creado para investigar la elección presidencial de 2016, tras denunciar repetidamente y sin evidencias que fraude electoral le impidió obtener la mayoría de los votos. Trump ganó las elecciones al acumular suficientes colegios electorales, calculados en proporción a la población existente en cada estado estadounidense.

La comisión había generado críticas de que servía a una campaña conservadora para dificultar el acceso de los votantes de minorías étnicas a las mesas de votación.

La "National Association of Latino Elected and Appointed Officials" (Naleo), una de las organizaciones que suscribió la carta, concluyó que el censo del 2010 excluyó a casi 400.000 niños latinos menores de cinco años.

La organización ha explicado que los grupos excluidos se ven perjudicados porque el gobierno federal emplea las estadísticas del censo para distribuir fondos en programas sociales.



