Eslovaquia: asesinan a periodista de investigación y a su novia.

Praga. El periodista eslovaco Jan Kuciak, de 27 años, conocido por sus investigaciones sobre corrupción para el portal de noticias "Aktuality.sk", fue hallado muerto hoy junto a su compañera, ambos asesinados en su vivienda cerca de Bratislava.



"Se trata posiblemente de un doble asesinato del periodista Jan Kuciak y su compañera Martina K", confirmó el presidente de la Policía, Tibor Gaspar, en rueda de prensa en la capital eslovaca, transmitida por la cadena TA3.



Los cuerpos sin vida de la pareja fueron encontrados la pasada medianoche en una vivienda adosada en Velka Maca, un pueblo situado a 50 kilómetros al este de Bratislava.



La policía acordona la calle donde se ubica la casa del periodista asesinado. (EFE). La policía acordona la calle donde se ubica la casa del periodista asesinado. (EFE).

Kuciak recibió un balazo en el esternón y su novia en la cabeza, en un crimen ocurrido, según el jefe policial, entre el jueves y el domingo pasados.



Gaspar consideró que el motivo del homicidio está probablemente relacionado al trabajo de investigación del periodista, que estaba haciendo pesquisas sobre sospechosos de delitos fiscales, en concreto, del empresario Marian Kocner.



Su último artículo publicado trataba de ese hombre de negocios y supuestos fraudes fiscales, así como traspasos de propiedad poco transparentes, en la urbanización "Five Star Residence" de Bratislava, donde también estaría implicado el empresario Ladislav Basternak.



El caso Basternak ha sido uno de los motivos de las protestas masivas celebradas el año pasado en el país contra la clase política, a la que los manifestantes acusaban de falta de voluntad para combatir la corrupción.



Medios locales señalan ahora que Kocner amenazó a Kuciak, y que éste informó de las amenazas a la policía, de lo que Gaspar dijo hoy no tener conocimiento.



Para el presidente de la policía, se trata de "un ataque sin precedentes a un periodista, algo que no había pasado antes en Eslovaquia".



No obstante, hace diez años que el periodista de investigación Pavol Rypal, que documentaba los tentáculos y operativa de la mafia, se encuentra en paradero desconocido, y desde el 2015 está también desaparecido Miroslav Pejko, reportero del diario eslovaco "Hospodárske noviny".



Fuente: EFE